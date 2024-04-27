تعليق أحمد موسى على مشادة محمد صلاح وكلوب (فيديو)

علق الإعلامي أحمد موسى على فيديو المشادة الكلامية التي حدثت بين محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول، ويورجن كلوب، المدير الفني للفريق الأول، قائلا: "محمد صلاح خلوق جدا، ونادرا لما يتنرفز"، متسائلا: "هل حصل شيء من كلوب أدى إن صلاح يخرج عن شعوره؟، هل غضب من كلام قاله كلوب عندما اقترب منه فجعل صلاح يثور؟".

وأكد موسى خلال برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، السبت، أن هذه المشادة الكلامية حديث العالم أجمع "مشهد خناقة صلاح مع كلوب"، لافتا إلى أن كلوب يحب محمد صلاح والعلاقة بينهما قوية، ودائما يشيد كلوب بأداء صلاح.

وأوضح: "هناك ضغوط على ليفربول، لأن باقي 3 ماتشات في الدوري ولازم يفوز، وآرسنال وسيتي يتغلبوا، والاتنين ما بيتغلبوش لازم معجزات واحنا مش في الزمن ده عشان ليفربول يفوز خلاص خسر الدوري الإنجليزي، هو يشتغل عشان يلعب في دوري الأبطال اللي مالعبش فيه السنة دي عشان الدوري الأوروبي، فهو يشتغل عشان يفوز بالمركز التالت".

تعليق كلوب على مشادة محمد صلاح

ونشبت مشادة بين محمد صلاح وكلوب لحظة دخوله بديلا في مواجهة ليفربول ووست هام التي انتهت بالتعاد، وعلق المدرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول: "لا يمكنني أن اقول ما قيل بيني وبين مو صلاح".

وتابع: "بالفعل، لقد تحدثنا عن ذلك في غرفة الملابس، لكن لا يمكنني أن أتحدث ما حدث بيننا على خط التماس أمام وست هام".

وكانت مواجهة وست هام أمام ليفربول قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، ضمن منافسات البريميرليج، حيث ابتعد الريدز عن سباق التتويج بلقب الدوري الإنجليزي خلال الموسم الحالي.

ويحتل ليفربول المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 75 نقطة، بينما يأتي اَرسنال على رأس الترتيب بـ 77 نقطة، ومانشستر سيتي وصيفًا بـ 76 نقطة.