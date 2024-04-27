كرواتش يتضامن مع محمد صلاح في أزمته مع كلوب

تضامن بيتر كرواتش، مهاجم ليفربول السابق، مع محمد صلاح في أزمته مع المدرب الألماني يورجن كلوب، وذلك خلال مواجهة وست هام يونايتد بالدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

وانتهت مواجهة وست هام وليفربول بالتعادل الإيجابي 2/2، في المباراة التي أقيمت على ملعب لندن الأولمبي.

وتحدث بيتر كرواتش في تصريحات بشبكة "TNT Sports"، حيث قال: "بالتأكيد، الأمر ليس جيدًا، لا يمكنني أن أعلم بالضبط ما يقولانه، لم يكن الأمر جيدًا، ولا أظن أنه جيدًا للريدز".

وأردف كرواتش: "صلاح هو اللاعب الذي يبدأ به كلوب معظم مباريات ليفربول، وبالطبع سوف يغضب، سيشعر بالغضب لوجوده على مقاعد البدلاء".

وأتم مهاجم ليفربول السابق تصريحاته: "اللاعبون الذين مثل هؤلاء من المتوقع أن يبدأوا أساسيين لن يكونوا سعداء أبدًا، لكن لا أحد يحب أن يرى ذلك، بين المدير الفني واللاعب الرئيسي الحقيقي للفريق".

الجدير بالذكر أن يورجن كلوب دخل في مشادة مع محمد صلاح، بعدما قام المدرب الألماني بإدخال الدولي المصري في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة.