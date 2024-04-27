كارثة طبية.. اكتشاف صادم عن مرضى القلب

في استنتاج مدهش، اكتشف العلماء أن 25% من مرضى اضطراب إيقاع القلب هم أشخاص دون سن الستة والستين، وفقًا لتحليل السجلات الطبية لـ 67 ألف مريض. سابقًا، كان الاعتقاد أن هذا المرض نادر الحدوث في هذه الفئة العمرية.

اكتشاف مثير عن من مرضى اضطراب إيقاع القلب

في الولايات المتحدة الأمريكية، كان الاعتقاد السائد بين أطباء القلب أن الشباب نادرًا ما يعانون من مشاكل إيقاع القلب، ولكن الحقيقة تبين أن أكثر من 25% من المرضى بهذا الاضطراب تحت سن الستة والستين.

أديتيا بهونسيل، أستاذ مساعد في جامعة بيتسبرغ الأمريكية، أشار إلى أن البيانات الحقيقية التي جمعت خلال هذه الدراسة كشفت عن معدلات مرتفعة غير متوقعة من الإصابة بهذا المرض في فئة الأعمار الشابة.

تحليل السجلات الطبية لـ 67 ألف مريض خلال الفترة من عام 2010 إلى عام 2019 أظهر أن 25% منهم كانوا دون سن الستة والستين. وكانت النتائج تشير إلى أن هذا الاضطراب يزيد من احتمالية الوفاة المبكرة، خاصة بين الشباب تحت سن الخمسين.

يعتبر هذا الاكتشاف مهمًا للغاية، حيث يشير إلى ضرورة وضع استراتيجيات جديدة للتشخيص المبكر والوقاية من مرض إيقاع القلب، وخاصة في الفئات العمرية الشابة. قد تكون العادات السيئة والأمراض المزمنة عوامل مساهمة في ارتفاع معدل الإصابة بهذا المرض.

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، يعد مرض إيقاع القلب من بين الاضطرابات القلبية الأكثر شيوعًا، حيث يزداد عدد المصابين به بنسبة 8-9% تقريبًا كل عقد. ومن المهم توجيه الجهود نحو توعية الشباب بأهمية العناية بصحتهم القلبية وتشجيعهم على اتباع أسلوب حياة صحي.

على صعيد آخر، وجدت الدراسات أن الإفطار الصحي لمرضى السكر يقلل من ارتفاع مستويات السكر في الدم أثناء الصيام ويخفض متوسط هذه المستويات خلال اليوم، مما يجعل تخطي الإفطار يؤثر سلباً على التحكم في نسبة السكر في الدم طوال النهار.

يوصي الأطباء بتناول وجبة إفطار تحتوي على كمية كبيرة من الدهون وكمية معتدلة من البروتين بدلاً من تناول أي شيء آخر، حيث تظهر الأبحاث أن هذا النوع من الإفطار قليل الكربوهيدرات يعتبر أفضل لمرضى السكر.

بالإضافة إلى العوامل الجسمية والوراثية، يلعب النظام الغذائي الصحي دوراً كبيراً في تنظيم مستويات السكر في الدم، لذا يُنصح بتناول وجبة الإفطار بعناية خاصة.

وفقاً لتوصيات الاطباء، يجب أن تحتوي وجبة الإفطار لمرضى السكر على نسبة منخفضة من الكربوهيدرات ونسبة عالية من الدهون الصحية والألياف والبروتين، مما يساعد في الحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم وتوفير الطاقة خلال اليوم.

يُشير الاطباء إلى أن تناول وجبة فطور صحية يمكن أن يقلل من ارتفاع مستويات السكر في الدم ويساهم في منع ارتفاعها لاحقاً في اليوم، ما يؤكد أهمية الإفطار في تحكم السكر لدى مرضى السكر.

من جهة أخرى، يحذر الأطباء من تأثير تجاهل وجبة الإفطار على التحكم في نسبة السكر في الدم طوال النهار، لذا ينبغي على مرضى السكر التركيز على تناول وجبة إفطار غنية بالدهون ومعتدلة البروتين للحفاظ على صحتهم.