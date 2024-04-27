أبرزها الزبدة.. الأطعمة الدهنية تساعد على منع ترهل الجلد

أخبرت خبيرة التجميل سناء صادق صحيفة The Sun عن الطرق التي تساعد في الحفاظ على الجلد والبشرة، وقد ذكرت تناول الأطعمة الصحيحة كأحد هذه الأطعمة وبشكل خاص، الزبدة.

أوضحت خبيرت التجميل ، أن الأطعمة الدهنية تساعد على منع ترهل الجلد وترهله، بشرط أن تكون الدهون طبيعية وذات جودة عالية.

وقال الخبير: "للحفاظ على حالة جيدة للبشرة، من المفيد تناول الحليب كامل الدسم والزبدة والزبادي اليوناني كامل الدسم عالي الجودة".

بالإضافة إلى ذلك، فإن تناول اللحوم المطهية والأطباق مع الهلام يساهم في نعومة ومرونة الجلد، كما يقول أحد خبراء التجميل، وذكرت سناء صادق أنها تحتوي على الكثير من الجيلاتين - وهو لبنة أساسية للكولاجين، الذي يحدد إنتاجه بشكل مباشر شباب الجلد وقابليته للتجاعيد.

وفي الوقت نفسه، أوصت خبيرة التجميل بالتقليل من استهلاك زيت عباد الشمس المكرر.

هناك طريقة أخرى ميسورة التكلفة لإطالة شباب ونضارة بشرتك وهي النشاط البدني، الذي يقوي عضلاتك ويعزز الوضع الجيد.

وشددت سناء صادق على أن الجلد يبدو أفضل دائمًا إذا كان لدى الشخص هيكل عظمي قوي وعضلات متطورة.

كما وصفت خبيرة التجميل زيارات الساونا والتدليك المنتظم بأنها مفيدة لمنع ترهل الجلد وترهله وفي حالتهم تتحسن الدورة الدموية وينشط الجهاز اللمفاوي - وهذا يزود الجلد بكمية كبيرة من العناصر الغذائية المفيدة ويمنع التورم.

ما هو ترهل الجلد؟

الترهل الجلد هو تدلي أو ترقق أو ارتخاء في أنسجة الجلد في منطقة أو أكثر من الجسم، وهو من أكثر المشكلات إزعاجاً عند بعض الحالات خاصة عندما يكون شديداً وتكون كمية الجلد المترهلة كبيرة، وعادة ما تكون المناطق القابلة للترهل هي البطن، والأرداف، والأفخاذ، والأجناب، والجزء الأسفل من الظهر، وأعلى الذراعين، بل قد يحدث الترهل أيضاً في أنسجة الرقبة والوجه، ولا تقتصر اسباب ترهل الجسم على الشيخوخة فقط، فقد توجد أسباب أخرى نتناولها بالتفصيل في الفقرات القادمة.

قد تكون التمرينات الرياضية مناسبة لتقليل ترهلات الجسم من الدرجة البسيطة، حيث أنه في هذه الحالة يحتاج الجسم إلى بعض الأنشطة الحركية التي تزيد من مرونة أنسجة الجلد والعضلات وتساعد على شدها، وتعد تمارين المقاومة باستخدام الأوزان أحد أهم تمرينات شد الجسم، كما توجد أيضاً نوعية من التمارين تهدف لتقوية عضلات وألياف الجسم من الداخل خاصة في الساقين والذراعين ويُطلق عليها Pilates، والتي يجب أن تتم بمتابعة من أخصائي اللياقة البدنية.



