لن تصدق ما يحدث للجسم عند تناول الشوكولاتة الداكنة

الشوكولاتة الداكنة تعتبر مفيدة للصحة بسبب احتوائها على مضادات الأكسدة مثل الفلافونويد، التي يمكن أن تعزز صحة القلب وتحسن تدفق الدم والوظائف الإدراكية. ومع ذلك، يجب أن نأخذ في الاعتبار أنها تحتوي أيضًا على سعرات حرارية ودهون بنسبة عالية.

فوائد الشوكولاتة الداكنة

ووفقًا لما ذكره موقع صحيفة “ذا ميرور” البريطانية، تحتوي الشوكولاتة الداكنة على العديد من المركبات النباتية المفيدة مثل الألياف والحديد والمغنيسيوم والنحاس. كما أنها قد أظهرت فعالية في خفض ضغط الدم وتحسين مستويات الكوليسترول، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب. بالإضافة إلى ذلك، ترتبط بفوائد معرفية مثل تحسين الذاكرة والتركيز والقدرة على حل المشكلات.

مع ذلك، يجب أن نتعامل مع تناول الشوكولاتة الداكنة بحذر. فالدراسات التي أظهرت فوائدها كانت محدودة النطاق والحجم. كما أنها تحتوي على نسبة عالية من الدهون والسكر والسعرات الحرارية، مما قد يؤدي إلى زيادة الوزن إذا تم تناولها بكثرة. لذا، يجب استهلاكها باعتدال كجزء من نظام غذائي متوازن للاستفادة من فوائدها المحتملة كمضاد أكسدة دون التسبب في زيادة الوزن أو المشاكل الصحية الأخرى.

على صعيد آخر، وجدت الدراسات أن الإفطار الصحي لمرضى السكر يقلل من ارتفاع مستويات السكر في الدم أثناء الصيام ويخفض متوسط هذه المستويات خلال اليوم، مما يجعل تخطي الإفطار يؤثر سلباً على التحكم في نسبة السكر في الدم طوال النهار.

يوصي الأطباء بتناول وجبة إفطار تحتوي على كمية كبيرة من الدهون وكمية معتدلة من البروتين بدلاً من تناول أي شيء آخر، حيث تظهر الأبحاث أن هذا النوع من الإفطار قليل الكربوهيدرات يعتبر أفضل لمرضى السكر.

بالإضافة إلى العوامل الجسمية والوراثية، يلعب النظام الغذائي الصحي دوراً كبيراً في تنظيم مستويات السكر في الدم، لذا يُنصح بتناول وجبة الإفطار بعناية خاصة.

وفقاً لتوصيات الاطباء، يجب أن تحتوي وجبة الإفطار لمرضى السكر على نسبة منخفضة من الكربوهيدرات ونسبة عالية من الدهون الصحية والألياف والبروتين، مما يساعد في الحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم وتوفير الطاقة خلال اليوم.

يُشير الاطباء إلى أن تناول وجبة فطور صحية يمكن أن يقلل من ارتفاع مستويات السكر في الدم ويساهم في منع ارتفاعها لاحقاً في اليوم، ما يؤكد أهمية الإفطار في تحكم السكر لدى مرضى السكر.

من جهة أخرى، يحذر الأطباء من تأثير تجاهل وجبة الإفطار على التحكم في نسبة السكر في الدم طوال النهار، لذا ينبغي على مرضى السكر التركيز على تناول وجبة إفطار غنية بالدهون ومعتدلة البروتين للحفاظ على صحتهم.