خبير: لا أمل في وقف إطلاق النار بغزة رغم جهود مصر (فيديو)

أكد الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، أن مصر تتصدر الجهود الدولية التي تُبذل في سبيل الوصول إلى هدنة في قطاع غزة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع فضائية “إكسترا نيوز” اليوم السبت، أن الدولة المصرية تتصدر المشهد بشكل كبير وتتحرك في تل أبيب مع حركة حماس من أجل الوصول إلى اتفاق، ولكن حتى الآن لا يوجد أمل يفضي بوقف إطلاق النار.

وأوضح أن هناك مبادرة مصرية في هذا السياق، متابعا: “نتمنى أن تتوج بمنع اجتياح رفح، فالأمر لا يتعلق بالخوف من الاشتباك مع الاحتلال الذي دمر وقتل ما يتجاوز 35 ألف شهيد بخلاف 80 ألف مصاب وأكثر من 8 آلاف مفقود بخلاف الأسرى”.

وأوضح أن الأمر يتعلق فيما بقى من مبانٍ يريد أن يهدمها الاحتلال بشكل كامل ليقضي على الحياة في قطاع غزة، ورغم ذلك الجهود تبذل لمنع جرائم الاحتلال، ولا نستبعد أن الاحتلال سوف يلتزم بذلك خاصة أن كل أعضاء مجلس الحرب معظمهم وافق على الرؤية التي قدمها الوفد المصري بالأمس.

مظاهرات في تل أبيب لقبول صفقة الرهائن

اشتعلت مظاهرات حاشدة في تل أبيب لمطالبة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالموافقة على صفقة الرهائن، وإعادة المحتجزين لدى حركة حماس في غزة.

وأظهر فيديو عشرات الآلاف من الإسرائيليين يحتشدون في الشوارع والميادين رافعين أعلام الاحتلال مطالبين نتنياهو بإعادة المحتجزين والموافقة على إطلاق النار في غزة.

قالت هيئة البث الإسرائيلية، الأغلبية في حكومة نتنياهو تؤيد صفقة جديدة اقترحتها مصر وتم نقلها لحماس، بهدف التوصل لاتفاق لتبادل الأسرى والمحتجزين ووقف إطلاق النار بقطاع غزة.

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم السبت أن "حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 34388 شهيدا و77437 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي".

وأضافت: "الاحتلال الإسرائيلي يرتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 32 شهيدا و69 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وأكد البيان على أنه "لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".