بينها الشوربة.. أفضل 3 أطعمة تمنع زيادة الوزن في الصيف وتعزز الهضم

يوصي الأطباء بتناول بعض الأطعمة التي تمنع زيادة الوزن في فضل الصيف، خاصًة لمن يعانون من بطء عملية الهضم، مما يؤدي إلى تأخر في هضم الطعام، و يزيد من مشاكل الجهاز الهضمي خلال هذا الموسم، وتزداد تلك المشكلات سوءًا بسبب عادات تناول الوجبات الخفيفة غير الصحية، وفقًا لتقرير نشره موقع "تايمز أوف انديا".

أطعمة تعزز الهضم وتحافظ على الوزن

ويؤكد التقرير على أن الإفراط في تناول الوجبات الخفيفة يمثل خطرًا على زيادة الوزن وحدوث مشاكل صحية مختلفة، مما يجعل من الأهمية بمكان اختيار الوجبات الخفيفة بعناية مع الحد من تناول الأطعمة السكرية واستخدام التوابل بشكل معتدل لتجنب مشاكل الجهاز الهضمي.

وفيما يلي، ثلاث خيارات لوجبات خفيفة مثالية تمنع زيادة الوزن في فصل الصيف وتساعد على خسارته، كما تحافظ على صحة الجهاز الهضمي:

1. الفشار:

يُعتبر الفشار خيارًا مثاليًا للوجبات الخفيفة المسائية؛ فهو خفيف وسهل الهضم ويمنع الشعور بالجوع لفترة طويلة، كما أنه منخفض السعرات الحرارية، مما يجعله مناسبًا لإدراجه في نظام غذائي لفقدان الوزن.

2. السلطة:

تناول السلطة كوجبة خفيفة في فصل الصيف خيار جيد، خاصةً أنها منخفضة السعرات الحرارية، مما يجعلها خيارًا صحيًا لفقدان الوزن وتعزيز الهضم الصحي، كما يمكن تناولها كوجبة خفيفة خلال فترة ما بعد الظهر.

3. الشوربة:

استمتع بتناول الشوربة كوجبة خفيفة مغذية خلال فترة ما بعد الظهر أو المساء، خاصةً إذا كانت مصنوعة من الخضروات المشكلة؛ فهي خيار منخفض السعرات الحرارية وتمنحك شعورًا بالشبع مما يعزز خطط فقدان الوزن والهضم الصحي.

على صعيد آخر، وجدت الدراسات أن الإفطار الصحي لمرضى السكر يقلل من ارتفاع مستويات السكر في الدم أثناء الصيام ويخفض متوسط هذه المستويات خلال اليوم، مما يجعل تخطي الإفطار يؤثر سلباً على التحكم في نسبة السكر في الدم طوال النهار.

يوصي الأطباء بتناول وجبة إفطار تحتوي على كمية كبيرة من الدهون وكمية معتدلة من البروتين بدلاً من تناول أي شيء آخر، حيث تظهر الأبحاث أن هذا النوع من الإفطار قليل الكربوهيدرات يعتبر أفضل لمرضى السكر.

بالإضافة إلى العوامل الجسمية والوراثية، يلعب النظام الغذائي الصحي دوراً كبيراً في تنظيم مستويات السكر في الدم، لذا يُنصح بتناول وجبة الإفطار بعناية خاصة.

وفقاً لتوصيات الاطباء، يجب أن تحتوي وجبة الإفطار لمرضى السكر على نسبة منخفضة من الكربوهيدرات ونسبة عالية من الدهون الصحية والألياف والبروتين، مما يساعد في الحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم وتوفير الطاقة خلال اليوم.

يُشير الاطباء إلى أن تناول وجبة فطور صحية يمكن أن يقلل من ارتفاع مستويات السكر في الدم ويساهم في منع ارتفاعها لاحقاً في اليوم، ما يؤكد أهمية الإفطار في تحكم السكر لدى مرضى السكر.

من جهة أخرى، يحذر الأطباء من تأثير تجاهل وجبة الإفطار على التحكم في نسبة السكر في الدم طوال النهار، لذا ينبغي على مرضى السكر التركيز على تناول وجبة إفطار غنية بالدهون ومعتدلة البروتين للحفاظ على صحتهم.