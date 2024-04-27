الدجاج أكثر أنواع اللحوم صحة في سن الشيخوخة

قالت أخصائية التغذية بولينا فاسيليفا، في سن الشيخوخة، يسمح لك تناول اللحوم بالحفاظ على كتلة العضلات، مشيرة في تعليق لصحيفة Gazeta.Ru إلى أن أنواع اللحوم الغذائية مناسبة في النظام الغذائي لكبار السن.

وأضافت الأخصائية: "يجب على كبار السن الذين لا يعانون من مرض السكري وأمراض القلب والكلى تناول اللحوم بانتظام للحفاظ على كتلة العضلات".

وفقا للطبيبة، في سن الشيخوخة، يحتاج الجسم بشكل خاص إلى العناصر الدقيقة والكبيرة في شكل الكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم والحديد والفيتامينات B12، A، D، E. كل هذا يمكن أن يمنحه اللحوم.

وأشارت بولينا فاسيليفا إلى أن اللحوم ذات المحتوى المنخفض من الدهون مفيدة في المقام الأول لكبار السن.

وحذرت خبيرة التغذية من أن الشغف بالأطعمة التي تحتوي على دهون مشبعة يساهم في الإصابة بالسمنة وتصلب الشرايين ومشاكل القلب والأوعية الدموية الأخرى.

وقالت : "الخيار الأمثل هو اللحوم الغذائية: الديك الرومي، والأرانب، والدجاج، ولحم العجل".

ووفقا لفاسيلييفا، يجب أيضًا تناول اللحوم الغذائية باعتدال، بما لا يزيد عن حصة واحدة تبلغ 100 جرام يوميًا. ويفضل أن يتم تحضيره باستخدام الطرق اللطيفة كالغليان، والطبخ، والتبخير، والخبز في الفرن. قد لا يكون يوم أو يومين في الأسبوع خاليًا من اللحوم على الإطلاق.

ما هي الشيخوخة المبكرة ؟

الشيخوخة المبكرة -المعروفة كذلك بمتلازمة بروجيريا هاتشينسون-غيلفورد- هي اضطراب وراثي تصاعدي شديد الندرة يسبب تقدم عمر الأطفال بسرعة، بدءًا من أول عامين في حياتهم.

وفي العموم، لا تظهر أي مشكلات صحية على الأطفال المصابين بالشيخوخة المبكرة عند ولادتهم. لكن خلال العام الأول من العمر، يبدأ ظهور أعراض مثل بطء النمو وفقدان الأنسجة الدهنية وتساقط الشعر.

والأسباب الحتمية لوفاة معظم الأطفال المصابين بالشيخوخة المبكرة هي مشكلات القلب أو السكتات الدماغية. يبلغ متوسط العمر المتوقع للطفل المصاب بالشيخوخة المبكرة نحو 15 سنة. إلا أن بعض المصابين بهذه الحالة المَرَضية يتوفون في سن أصغر وبعضهم قد يعيش فترة أطول، حتى عمر 20 عامًا تقريبًا.

لا يوجد بعدُ علاج شافٍ للشيخوخة المبكرة، لكن العلاجات الجديدة والأبحاث تمنح بعض الأمل في السيطرة على الأعراض والمضاعفات.