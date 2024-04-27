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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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مظاهرات مشتعلة في إسرائيل لقبول صفقة الرهائن (فيديو)

مظاهرات إسرائيل
مظاهرات إسرائيل

اشتعلت مظاهرات حاشدة في تل أبيب لمطالبة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالموافقة على صفقة الرهائن، وإعادة المحتجزين لدى حركة حماس في غزة. 

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اعتقال مسلح اختطف رهائن على متن حافلة بالبرازيل

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أهالي المحتجزين الإسرائيليين لدى حماس يطالبون بصفقة تبادل رهائن فورية

وأظهر فيديو عشرات الآلاف من الإسرائيليين يحتشدون في الشوارع والميادين رافعين أعلام الاحتلال مطالبين نتنياهو بإعادة المحتجزين والموافقة على إطلاق النار في غزة.

قالت هيئة البث الإسرائيلية، الأغلبية في حكومة نتنياهو تؤيد صفقة جديدة اقترحتها مصر وتم نقلها لحماس، بهدف التوصل لاتفاق لتبادل الأسرى والمحتجزين ووقف إطلاق النار بقطاع غزة. 

رد إسرائيل على صفقة الرهائن

وكانت حركة حماس قد أعلنت، اليوم السبت، أنها تسلمت الرد الإسرائيلي على موقفها الذي سلمته للوسطاء المصري والقطري في الثالث عشر من أبريل الجاري، بشأن صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة.

وقال خليل الحية، نائب رئيس حركة حماس في قطاع غزة ورئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية: "تسلمت حركة حماس اليوم رد الاحتلال الصهيوني الرسمي على موقف الحركة الذي سلم للوسيطين المصري والقطري في الثالث عشر من أبريل".

وأضاف: "ستقوم الحركة بدراسة هذا المقترح وحال الانتهاء من دراسته ستسلم ردها".

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم السبت أن "حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 34388 شهيدا و77437 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي".

وأضافت: "الاحتلال الإسرائيلي يرتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 32 شهيدا و69 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وأكد البيان على أنه "لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

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