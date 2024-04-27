مشروب صحي ولذيذ يقوي جهاز المناعة ويحارب المرض

أثبتت دراسة طبية حديثة أهمية إضافة الكمون إلى الماء الساخن وتناوله كمشروب دافئ، حيث أكد النقاط الصحية لهذا الخليط، إذ يُعتبر هذا المشروب ذو فوائد عديدة عند إضافة عصير الليمون، مما يجعله مشروبًا صحيًا للغاية.

فوائد مشروب الكمون بالليمون

ووفقًا لما ذكره موقع فارم إسري، على الرغم من شهرة هذا الخليط في علاج مشاكل البطن والتقلصات الهضمية، إلا أن الكثيرين قد لا يدركون تأثيره الفعّال على المناعة وتعزيز دفاعات الجسم ضد الأمراض والعدوى. يحتوي هذا الخليط، وفقًا للتقرير، على مضادات أكسدة طبيعية ومضادات للالتهابات، مما يعزز تنظيف الجسم ويحسن الهضم والامتصاص الغذائي، وبالتالي يعزز قدرة الجسم على مواجهة الأمراض.

تقرير آخر نُشر على موقع تايم أوف إنديا يشير إلى أن تناول هذا الخليط الدافئ بانتظام، بالإضافة إلى ممارسة التمارين الرياضية الخفيفة وتناول الطعام الصحي، يساعد على تعزيز صحة الجهاز الهضمي وتقوية المناعة بفضل فيتامينات مثل أ، ج، والمغنيسيوم.

بالإضافة إلى فوائده الصحية، ينظف هذا المشروب الرئتين والصدر والحلق، مما يحمي من العدوى ويقي من الإصابة بأمراض مثل السرطانات في المستقبل. يُنصح بتناوله دافئًا مرات متعددة في الأسبوع للحصول على أقصى استفادة من فوائده.

على صعيد آخر، وجدت الدراسات أن الإفطار الصحي لمرضى السكر يقلل من ارتفاع مستويات السكر في الدم أثناء الصيام ويخفض متوسط هذه المستويات خلال اليوم، مما يجعل تخطي الإفطار يؤثر سلباً على التحكم في نسبة السكر في الدم طوال النهار.

يوصي الأطباء بتناول وجبة إفطار تحتوي على كمية كبيرة من الدهون وكمية معتدلة من البروتين بدلاً من تناول أي شيء آخر، حيث تظهر الأبحاث أن هذا النوع من الإفطار قليل الكربوهيدرات يعتبر أفضل لمرضى السكر.

بالإضافة إلى العوامل الجسمية والوراثية، يلعب النظام الغذائي الصحي دوراً كبيراً في تنظيم مستويات السكر في الدم، لذا يُنصح بتناول وجبة الإفطار بعناية خاصة.

وفقاً لتوصيات الاطباء، يجب أن تحتوي وجبة الإفطار لمرضى السكر على نسبة منخفضة من الكربوهيدرات ونسبة عالية من الدهون الصحية والألياف والبروتين، مما يساعد في الحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم وتوفير الطاقة خلال اليوم.

يُشير الاطباء إلى أن تناول وجبة فطور صحية يمكن أن يقلل من ارتفاع مستويات السكر في الدم ويساهم في منع ارتفاعها لاحقاً في اليوم، ما يؤكد أهمية الإفطار في تحكم السكر لدى مرضى السكر.

من جهة أخرى، يحذر الأطباء من تأثير تجاهل وجبة الإفطار على التحكم في نسبة السكر في الدم طوال النهار، لذا ينبغي على مرضى السكر التركيز على تناول وجبة إفطار غنية بالدهون ومعتدلة البروتين للحفاظ على صحتهم.