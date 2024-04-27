خضروات ترطب الجسم في حر الصيف الشديد

عندما يرتفع حر الصيف، يمكن لإضافة بعض الخضراوات الغنية بالماء إلى نظامك الغذائي أن يكون لها فوائد كبيرة، وفقًا لتقرير من موقع "Healthline". هذه الخضراوات لا تساعد فقط في تحقيق أهداف الترطيب اليومية، بل توفر أيضًا العناصر الغذائية الأساسية التي يحتاجها الجسم.

خضروات ترطب الجسم في الصيف

إليك قائمة من خمس خضراوات مثالية للترطيب في فصل الصيف:

1. الخيار:

- يحتوي الخيار على حوالي 95٪ من الماء، مما يجعله مثاليًا لتحقيق الترطيب.

- منخفض السعرات الحرارية، مما يجعله خيارًا جيدًا للأشخاص الذين يسعون للحفاظ على الوزن.

- غني بفيتامين K والبوتاسيوم ومضادات الأكسدة، مما يعزز الصحة العامة ويقلل من الالتهابات.

2. الكرفس:

- يحتوي على أكثر من 95٪ من الماء ويحافظ على صحة الجهاز الهضمي.

- غني بالألياف والفيتامينات A وC وK، بالإضافة إلى البوتاسيوم والفولات.

3. الطماطم:

- يحتوي على حوالي 94٪ من الماء ويعتبر مصدرًا غنيًا بمضادات الأكسدة مثل الليكوبين.

- يساهم في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب وبعض أنواع السرطان.

4. الفلفل الحلو:

- يحتوي على محتوى مائي يتراوح بين 92 إلى 94٪ وغني بفيتامين C ومضادات الأكسدة.

- يحمي الخلايا من التلف ويعزز الصحة العامة.

5. الكوسة:

- تحتوي على حوالي 95٪ من الماء وتعتبر منخفضة السعرات الحرارية.

- غنية بالألياف والفيتامينات C وK والبوتاسيوم ومضادات الأكسدة، مما يعزز الصحة العامة.

باستخدام هذه الخضراوات المنعشة والمرطبة، يمكنك الاستمتاع بفوائد الترطيب خلال فصل الصيف وتعزيز صحتك العامة.

على صعيد آخر، وجدت الدراسات أن الإفطار الصحي لمرضى السكر يقلل من ارتفاع مستويات السكر في الدم أثناء الصيام ويخفض متوسط هذه المستويات خلال اليوم، مما يجعل تخطي الإفطار يؤثر سلباً على التحكم في نسبة السكر في الدم طوال النهار.

يوصي الأطباء بتناول وجبة إفطار تحتوي على كمية كبيرة من الدهون وكمية معتدلة من البروتين بدلاً من تناول أي شيء آخر، حيث تظهر الأبحاث أن هذا النوع من الإفطار قليل الكربوهيدرات يعتبر أفضل لمرضى السكر.

بالإضافة إلى العوامل الجسمية والوراثية، يلعب النظام الغذائي الصحي دوراً كبيراً في تنظيم مستويات السكر في الدم، لذا يُنصح بتناول وجبة الإفطار بعناية خاصة.

وفقاً لتوصيات الاطباء، يجب أن تحتوي وجبة الإفطار لمرضى السكر على نسبة منخفضة من الكربوهيدرات ونسبة عالية من الدهون الصحية والألياف والبروتين، مما يساعد في الحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم وتوفير الطاقة خلال اليوم.

يُشير الاطباء إلى أن تناول وجبة فطور صحية يمكن أن يقلل من ارتفاع مستويات السكر في الدم ويساهم في منع ارتفاعها لاحقاً في اليوم، ما يؤكد أهمية الإفطار في تحكم السكر لدى مرضى السكر.

من جهة أخرى، يحذر الأطباء من تأثير تجاهل وجبة الإفطار على التحكم في نسبة السكر في الدم طوال النهار، لذا ينبغي على مرضى السكر التركيز على تناول وجبة إفطار غنية بالدهون ومعتدلة البروتين للحفاظ على صحتهم.