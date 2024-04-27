إصابة 6 أشخاص في انقلاب سيارة بنفق الحدادين في القليوبية

أصيب 6 أشخاص إثر انقلاب سيارة أمام نفق الحدادين بمدينة طوخ بمحافظة القليوبية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى قها التخصصي للعلاج واتخاذ اللازم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة أمام نفق الحدادين بمدينة طوخ ووقوع مصابين وتعطل في حركة الطريق الزراعي بنها - القاهرة.



و انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إلى موقع الحادث وتبين إصابة كلا من : -

وائل. ن. ع - أحمد. ي. م - أحمد. م. م - محمد.ع. م - عبدالرحمن. أ. ع - حسام. م. ك.



وتم نقل المصابين إلى مستشفى قها التخصصى ورفع تلفيات الحادث على جانبي الطريق لعدم تعطيل حركة المرور ومصالح المسافرين وأصحاب السيارات بالطريق الزراعي، وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.