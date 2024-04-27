الكويت تدعم "الأونروا" بـ 30 مليون دولار وتطالب بوقف حرب غزة

أعلنت الكويت تقديم مساهمة طوعية لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بقيمة 30 مليون دولار، مطالبة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال نائب مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة الوزير المفوض فيصل العنزي في الجلسة الوزارية المفتوحة لمجلس الأمن التي أقيمت تحت عنوان "الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية"، إن المساهمة تأتي من منطلق مسؤولية الكويت الأخلاقية والإنسانية لدعم الوكالة، مؤكداً في الوقت ذاته استمرارية ومواصلة عمليات الجسر الإغاثي الجوي الكويتي من أجل تلبية احتياجات الشعب الفلسطيني كافة.

وجدد المطالبة بإيقاف إطلاق النار في غزة، والدفع بإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية، وإيقاف التهجير القسري وعمليات التطهير العرقي لأبناء الشعب الفلسطيني، إضافة إلى مطالبته المجتمع الدولي بالاعتراف بعضوية فلسطين في الأمم المتحدة.

وأعرب المسؤول الكويتي عن أسفه لاستخدام الولايات المتحدة حق النقض "فيتو" ضد مشروع قرار جزائري، يوصي الجمعية العامة بقبول دولة فلسطين عضواً كاملاً في الأمم المتحدة الأسبوع الماضي.

يشار إلى أن الكويت كانت سبّاقة في مد يد العون لسكان غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي، في 7 أكتوبر الماضي، والذي خلف كارثة إنسانية وصحية في القطاع، ونحو 34 ألف شهيد، و77 ألف مصاب.