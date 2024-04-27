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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

جيرو على رأس تشكيل ميلان أمام يوفنتوس بـ "الكالتشيو"

جيرو
جيرو

أعلن الجهاز الفني لفريق ميلان عن تشكيل مواجهة يوفنتوس، ضمن منافسات الدوري الإيطالي "الكالتشيو" لهذا الموسم 2023/2024.

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تقرير خاص لمدرب الزمالك عن دريمز الغاني

وتقرر انطلاق موقعة يوفنتوس أمام ميلان في تمام السابعة بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت مكة المكرمة، بعد تطبيق التوقيت الصيفي.

تشكيل ميلان أمام يوفنتوس

حراسة المرمى: مايك ماينان.

خط الدفاع: يونس موسى، ماتيو جابيا، مالك ثياو، فلورينزو.

الوسط: ياسين عدلي، تياني ريندرز.

خط الوسط الهجومي: كريستيان بوليسيتش، روبن تشيك، رفائيل لياو.

الهجوم: جيرو.

 

ويأتي ميلان في المركز الثاني بترتيب الدوري الإيطالي برصيد 69 نقطة، بينما يحتل يوفنتوس المركز الثالث بـ 64 نقطة.

يذكر أن إنتر ميلان استطاع التتويبج ببطولة الدوري الإيطالي للموسم الجاري، وذلك خلال الأيام القليلة الماضية، بعد الفوز على ميلان بهدفين مقابل هدف واحد.

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