أسهم التكنولوجيا تقود ارتفاعات الأسهم الأمريكية

أغلقت الأسهم الأمريكية على ارتفاع في جلسة، الجمعة، مدعومة بصعود أسهم الشركات ذات القيمة السوقية الضخمة بعد نتائج فصلية قوية من شركتي التكنولوجيا "ألفابت" و"مايكروسوفت"، بالإضافة إلى صدور بيانات عن التضخم في الولايات المتحدة.

الأسهم الأمريكية

وعبر المستثمرون عن ارتياحهم بأول توزيعات أرباح على الإطلاق لشركة ألفابت، فضلاً عن إطلاقها برنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة 70 مليار دولار إلى جانب نتائج الربع الأول التي جاءت أفضل من المتوقع.

وارتفعت أسهم "مايكروسوفت" فى أسواق الأسهم الأمريكية بعد أن تجاوزت إيراداتها وأرباحها الفصلية توقعات وول ستريت مدفوعة بالمكاسب الناتجة عن اعتماد الذكاء الاصطناعي عبر خدماتها السحابية.

وارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 فى أسواق الأسهم الأمريكية بواقع 50.27 نقطة أو 1.00% ليغلق عند 5098.69 نقطة، فيما زاد بنسبة 2.67% على مدار الأسبوع.

وصعد المؤشر ناسداك المجمع فى أسواق الأسهم الأمريكية 311.00 نقطة أو 2% إلى 15927 نقطة، فيما سجل مكاسب أسبوعية بنسبة 4.23%.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي فى أسواق الأسهم الأمريكية 151.37 نقطة أو 0.40% إلى 38237.17 نقطة، وزاد المؤشر بنسبة 0.67% خلال الأسبوع.

الأسهم اليابانية : نيكاي يرتفع مع تمسك بنك اليابان بالتيسير النقدي

الأسهم اليابانية

ارتفع المؤشر نيكاي الياباني فى أسواق الأسهم اليابانية، يوم الجمعة، بعدما اختار بنك اليابان المركزي إبقاء أسعار الفائدة من دون تغيير، كما كان متوقعا على نطاق واسع وقال إن ظروف التيسير النقدي من المرجح أن تستمر في الوقت الحالي.

وصعد نيكاي فى أسواق الأسهم اليابانية بنسبة 0.8% إلى 37934.76 نقطة عند الإغلاق بزيادة 0.4% عن الجلسة الصباحية بعد أن أعلن بنك اليابان قراره بشأن السياسة النقدية خلال فترة الراحة في منتصف النهار.

وربح المؤشر أكثر من 1% خلال الجلسة وتجاوز الحاجز النفسي عند 38 ألف نقطة، لكنه لم يتمكن من الاحتفاظ بهذا الزخم.

وسجل المؤشر صعودا أسبوعيا بنسبة 2.3% ليعوض جزءا من خسائر الأسبوع السابق حين انخفض 6.2% وسجل أسوأ أداء أسبوعي منذ يونيو 2022.

وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا فى أسواق الأسهم اليابانية بما يصل الى نحو 0.86% عند الإغلاق بارتفاع 2.3% أيضا في الأسبوع.

وحقق قطاع العقارات أفضل أداء على المؤشر نيكاي بفضل التوقعات باستمرار أسعار الفائدة منخفضة وصعد سهم ميتسوي فودوسان 3.6%.

وظلت أسهم شركات التكنولوجيا في منطقة الارتفاع مقتفية أثر مكاسب نظيراتها الأميركية خلال الليل مع ارتفاع مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات 2% تقريبا رغم انخفاض المؤشرات الثلاثة الرئيسية في وول ستريت.

وربح سهم شركة طوكيو إلكترون العملاقة لمعدات تصنيع الرقائق 2% تقريبا وزاد سهم مجموعة سوفت بنك المستثمرة في الشركات الناشئة 2.35%.

وخالف سهم شركة شين-إتسو كيميكال لإنتاج السيليكون اتجاه أسهم شركات أشباه الموصلات وانخفض بأكثر من 6% بعد إعلانها أنها ستقدم علاوة ضخمة في عرض الاستحواذ على شركة ميماسو.