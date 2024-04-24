مؤشر الأسهم القطرية يغلق تعاملاته علي تراجع

أغلق مؤشر الأسهم القطرية، في ختام جلسة تداولاته، اليوم الأربعاء، منخفضًا بنسبة 0.46 بالمئة، أي بواقع 45.14 نقطة، ليصل إلى مستوى 9 آلاف و665.88 نقطة.

الأسهم القطرية

وتم خلال الجلسة تداول 172 مليونا و240 ألفا و696 سهما، بقيمة 587 مليونا و334 ألفا و385.714 ريالا، نتيجة تنفيذ 17 ألفا و214 صفقة في جميع القطاعات.

وصعدت في الجلسة أسهم 18 شركة، بينما انخفضت أسعار 29 شركة أخرى، وحافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق.

وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول 562 مليارا و433 مليونا و565 ألفا و172.130 ريالا، مقارنة بـ 564 مليارا و404 ملايين و559 ألفا و525.720 ريالا، في الجلسة السابقة.

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا

الأسهم السعودية

أغلق مؤشر أسواق الأسهم السعودية الرئيسة خلال تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء، منخفضاً بنحو 128.72 نقطة ليقفل عند مستوى 12355.69 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 8.4 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة لسوق الأسهم السعودية- 380 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 580 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 41 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 187 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات فى أسواق الأسهم السعودية : تكافل الراجحي، والصقر للتأمين، والمطاحن الأولى، باتك، والأبحاث والإعلام، الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الباحة، والوطنية للتعليم، والتعمير، والبحر الأحمر، وأيان، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.14% و 9.87% .

فيما كانت أسهم شركات فى أسواق الأسهم السعودية : شمس، وباتك، وأنعام القابضة، والصناعات الكهربائية، والباحة هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات عذيب للاتصالات، والراجحي، وأرامكو السعودية، والمتطورة، وتكافل الراجحي هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) خلال تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء، على انخفاض ليصل الى نحو 365.84 نقطة ليقفل عند مستوى 26326.12 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 26 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر 1.9 مليون سهم تقاسمتها 2833 صفقة.

مؤشر الأسهم فى مسقط يغلق مرتفعًا

الأسهم فى مسقط

أغلق مؤشر الأسهم فى مسقط "30" خلال تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء، عند مستوى 4707.10 نقاط مرتفعًا 10.8 نقاط، وبنسبة 0.23 % مقارنةً مع آخر جلسة تداول، التي بلغت 4696.30 نقطة.

وبلغت قيمة التداول 13 مليونًا و282 ألفًا و660 ريالًا عُمانيًّا، مرتفعة بنسبة 453.1 % مقارنةً مع آخر جلسة تداول، التي بلغت مليونين و401 ألف و279 ريالًا عُمانيًّا.

وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية قد ارتفعت بنسبة 0.043 % عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقرب من 24.13 مليار ريال عُماني.

مؤشر الأسهم البحرينية يغلق على انخفاض

الأسهم البحرينية

أغلق مؤشر الأسهم البحرينية تعاملاته خلال جلسة، اليوم الأربعاء، عند مستوى 2,013.12 بانخفاض قدره 3.92 نقاط عن معدل الإقفال السابق, كما أغلق مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 762.17 بانخفاض قدره 4.15 نقاط عن معدل إقفاله السابق.

وقد بلغت كـمية الأسهـم المتداولة فى أسواق الأسهم الأردنية لهذا اليوم مليونًا و716 ألفًا و324 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 686 ألفًا و846 دينارًا ، تم تنفيذها من خلال 82 صفقة.