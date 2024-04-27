1670 حالة حصاد قافلة جامعة الزقازيق بقرية نبتيت

أنهت قافلة جامعة الزقازيق الطبية التنموية الشاملة، اليوم السبت، أعمالها بالكشف علي ١٦٧٠ حالة من أهالى قرية نبتيت مركز مشتول السوق بالشرقية، في العديد من التخصصات الطبية، حيث بدأت العيادات استقبال الحالات منذ الصباح الباكر وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث انطلقت القافلة تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي رئيس الجامعة، والدكتورة جيهان يسري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ومحافظة الشرقية.

ورافق القافلة أساتذة وأطباء كلية الطب البشري تحت رعاية الدكتور أحمد عناني عميد الكلية ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، والدكتور أمل عطا وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث تم الكشف على ١٣٠٠ حالة، وتم تحويل ٤٥ حالة إلى مستشفى جامعة الزقازيق في العديد من التخصصات الطبية وهي: (باطنة، متوطنة، عظام، روماتيزم، صدر، قلب، أطفال، جلدية، رمد، أنف وأذن وحنجرة).

جاء ذلك بمشاركة كلية التمريض بحملة للكشف عن أمراض الضغط وبلغ عدد الحالات ٣٧٠ حالة، وتم توجيه الحالات التي تم الكشف عليها إلى العيادات المتخصصة تحت رعاية الدكتورة نادية طه عميد كلية التمريض، والدكتورة ماني حامد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأكد الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، أن إطلاق القوافل الطبية التوعوية يأتي في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " واستكمالًا لدور الجامعة ومسئولياتها في خدمة المجتمع المصري والبيئة المحيطة، ووصول الخدمات الطبية والعلاجية والتوعوية إلى أهالى المناطق الأكثر احتياجًا في ضوء المسئولية المجتمعية للجامعة، وتنفيذ خطتها التي من أهم أولوياتها تحسين مؤشرات الخدمة الطبية وتقديم خدمات علاجية متميزة .

وأشارت الدكتورة جيهان يسري نائب رئيس الجامعة، إلى مشاركة كلية الصيدلة فى أعمال القافلة بصرف الأدوية لجميع الحالات بالمجان، مع تحديد مواعيد تعاطي الجرعات وذلك تحت رعاية الدكتورة أمل الجندي عميد الكلية، والدكتورة نهلة يونس وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، كما قامت مديرية الصحة بإرسال سيارة تنظيم الأسرة، وقام الفريق المرافق لها بالكشف علي سيدات القرية وصرف وسائل تنظيم الأسرة بالمجان،

وأضافت نائب رئيس الجامعة، أن كلية الطب البيطري بالجامعة شاركت بالكشف علي ٧٦ حالة من الحيوانات، و١٣٠ حالة من الطيور، و٤٠ حالة من الأغنام، وتقديم جرعات العلاج والتطعيمات اللازمة لهم بالمجان، كما قام فريق من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بعقد لقاءات مع المستفيدين من القافلة، وقاموا بالتوعية ضد أخطار الإدمان وتعاطي المخدرات.

يشار إلى أنه قد قام بتنظيم أعمال القافلة محمود نصر مدير الإدارة العامة للمشروعات، وعدد من العاملين بالقطاع، واختتمت القافلة أعمالها وسط ترحيب واستحسان ورضا وإقبال من الأهالى الذين أشادوا بالخدمات الطبية والتوعوية المقدمة.