التعليم: امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 تغطي جميع المنهج

وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بأن تغطي أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 جميع أجزاء المنهج.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ضرورة تنوع مستويات الصعوبة في أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 لقياس جميع مستويات الطلاب.

ونوه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني باستخدام تقنية الباركود لأوراق الأسئلة فى امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 لضمان تأمينها والحفاظ على سريتها.

مواصفات امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

ونوه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بمراعاة مواصفات الورقة الامتحانية في امتحانات الشهادة الإعدادية 2024.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على أن تكون أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.

ونبه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بأن تكون أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 غير قابلة للتأويل.

ووجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بأن توضع أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بعيدة عن التعقيدات.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ضرورة أن تتوزع أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها.

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى ضرورة أن تكون أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 في حدود المقرر الدراسي المستهدف.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على أن تكون المواد التعليمية المصاحبة لامتحانات الشهادة الإعدادية 2024 ، الخرائط، والجداول، والرسوم البيانية واضحة وسليمة علميًا وفنيًا.

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن البيانات الأساسية التي يجب وضعها في أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية 2024.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن كراسة أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 يجب أن تتضمن البيانات الأساسية من: المرحلة، والصف الدراسي، والمادة الدراسية، والزمن، والدرجة، وتاريخ الامتحان.

موعد انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

استقرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تحديد موعد انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2023-2024 يوم 8 مايو.

وتنتهي امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 للفصل الدراسي الثاني يوم 23 مايو 2024 بحسب الجدول المقرر في كل محافظة.

ووضعت المديريات التعليمية في مختلف المحافظات جداول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 في الفترة المحددة من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.