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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

نكونكو يتواجد على مقاعد بدلاء فرانكفورت أمام بايرن ميونخ

فرانكفورت
فرانكفورت

كشف الجهاز الفني لفريق آينتراخت فرانكفورت، بقيادة المدرب دينو توبمولر، عن التشكيل الرسمي لمواجهة بايرن ميونخ، ضمن منافسات الجولة الـ31 من الدوري الألماني.

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تشكيل آينتراخت فرانكفورت لمواجهة بايرن ميونيخ.. مرموش أساسيًا

ومن المقرر انطلاق مواجهة اَينتراخت فرانكفورت وبايرن ميونخ في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً بتوقيت "القاهرة" على ملعب "أليانز أرينا"،والخامسة والنصق بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل فرانكفورت أمام بايرن ميونخ

حراسة المرمى: كيفين تراب.

خط الدفاع: روبين كوخ ، لوكاس ميلو ، ويليام تينوريو.

وسط الملعب: جوتزة، بوتا، إلياس سخيري ، إريك إبيمبي.

خط الهجوم: عمر مرموش، إكيتيكي ، أنسجار كنوف.

بينما جاء على مقاعد البدلاء، كل من:

غزال ، هاسيبي ، سموليتش ، فيليب ماكس، نكونكو، لارسون، تشاندلر، فان دي بيك، نيجوسي.

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