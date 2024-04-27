رئيس مياه سوهاج يتسلم شهادات 6 محطات حاصلة على شهادة اعتماد خطط السلامة

تسلم المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب 6 شهادات اعتماد خطط سلامة ومامونية مياه الشرب لمحطة مياه بيت علام المدمجة ومحطة مياه جرجا الجديدة وتوسعات محطة مياه جرجا بمركز جرجا ومحطة مياه الشورانية النقالى ومحطة مياه الشورانية الجوفية بمركز المراغة ومحطة مياه عرب العطيات المدمجة بمركز دار السلام وتجديد الشهادة لمحطة مياه العوامية الجديدة بمركز ساقلتة.

واوضح الدكتور علاء محمد فريد مسئول سلامة ومامونية المياه بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى انه تم منح شهادة اعتماد خطط سلامة ومامونية مياه الشرب بقرار من اللجنة العليا للمياه والتى تضم وزارة الصحة والسكان وجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وان الاهتمام بخطط سلامة ومامونية المياه ياتى فى اطار توجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والتأكيد على جودة مياه الشرب المنتجة.

واكد الكيميائى منصور صابر على رئيس قطاع المعامل والجودة ان الحصول على تلك الشهادة يضمن تأمين مياه شرب صالحة للمواطنين والالتزام بكافة معايير الجودة واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التي تضمن الاستمرارية في إنتاج مياه شرب مطابقة للمواصفات القياسية.

واوضح الكيميائى احمد صلاح عثمان مدير ادارة مامونية المياه والصرف ان منهجية سلامة ومامونية مياه الشرب وتداول الصرف الصحى تشمل تقييم وإدارة المخاطر المحتملة والإجراءات التصحيحية بهدف تحييدها ومتابعة جودة المياه المنتجة في كل مراحل التنقية لضمان تقديم خدمة متميزة والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وانه فى وقتاً سابق تم اعتماد خطط سلامة ومامونية المياه لعدد 6 محطات مياه شرب وانه جارى اعتماد خطط سلامة ومأمونية المياه لأكبر عدد من محطات مياه الشرب لرصد كافة المخاطر وتفعيل الإجراءات التصحيحية للارتقاء بمنظومة المياه بمحافظة سوهاج.