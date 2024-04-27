باحث في الشأن الروسي: التصعيد العسكري الأوكراني سيقابل برد روسي كبير

أكد الباحث في الشأن الروسي، محمود الأفندي، أن التعامل في الحرب بين روسيا وأوكرانيا حسب المعطيات التي توجدها العملية، وكيفية تسيير أوكرانيا للعملية العسكرية، والرد الروسي يكون حسب تفسيرها لذلك، ولكن لا يطال المدنيين، لكن في المقابل تستهدف أوكرانيا مناطق المدنيين بالمسيرات.

وتابع “الأفندي” خلال تصريحاته عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم السبت، أنه “حتى الآن إذا رأينا خلال سنتين وتقريبا شهرين من الحرب، روسيا لم تستهدف المدنيين بأي شكل من الأشكال، وليست هناك مجازر مدنية، فقط خسائر عسكرية وفي المنشآت الحيوية".

وأشار إلى أن كثافة الهجمات الأوكرانية على روسيا خففت الضغط عليها وجعلتها تتنفس من جديد، بعد إرسال كمية هائلة من المسيرات فوق الأراضي الروسية، في تصعيد عسكري بعد تلقي كييف المساعدات الأمريكية التي وقع عليها الكونجرس الأمريكي مؤخرا.

وواصل الأفندي أن هذا يعني إشارة للتصعيد وهو أمر مهم جدا بالنسبة إلى روسيا التي تسحب أوكرانيا إلى عملية عسكرية خاصة وليست حرب.

وأوضح أن التصعيد الأوكراني سيقابل بتصعيد على الأرض من موسكو، لافتا إلى أن الأخيرة لم تستهدف المنشآت الحيوية المدنية وقطاع الطاقة إلا عندما بدأت أوكرانيا باستهدافه في موسكو.

الدفاعات الجوية الأوكرانية تعترض 21 صاروخًا روسيًا





وفي سياق آخر، أعلن قائد القوات الجوية الأوكرانية ميكولا أوليشوك اليوم السبت أن الجيش الروسي شن هجومًا صاروخيًا على أوكرانيا الليلة الماضية،وأن قوات الدفاع الجوي الأوكرانية اعترضت 21 هدفًا من أصل 34 .

وذكر أوليشوك في تصريح نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية - في المجمل، استخدم الجيش الروسي 34 صاروخًا جويًا وبريًا وبحريًا، حيث تم إطلاق تسعة صواريخ كروز من طراز Kh-101/Kh-555 من قاذفات القنابل الاستراتيجية Tu-95MS من منطقة ساراتوف الروسية وتم إطلاق تسعة صواريخ جوية موجهة من طراز Kh-59/Kh-69 من منطقتي بيلجورود وبحر آزوف وتم إطلاق صاروخين موجهين مضادين للطائرات من طراز S-300 من منطقة بيلجورود الروسية.

وأضاف أن روسيا أطلقت أيضًا صاروخي كروز من طراز إسكندر-ك من شبه جزيرة القرم وأربعة صواريخ باليستية من طراز Kh-47M2 Kindzhal من طائرات MiG-31K من منطقتي ريازان وتامبوف في روسيا وثمانية صواريخ كروز من طراز كاليبر من منطقة البحر الأسود.

وتابع المسئول الأوكراني أن الطائرات المقاتلة ووحدات الصواريخ المضادة للطائرات التابعة للقوات الجوية ومجموعات الإطفاء المتنقلة وأصول الحرب الإلكترونية التابعة لقوات الدفاع الأوكرانية شاركت في صد الهجوم الجوي الروسي؛ حيث أسقطت الدفاعات الجوية الأوكرانية 21 هدفًا منها، بما في ذلك ستة صواريخ كروز من طراز Kh-101/Kh-555 وثمانية صواريخ جوية موجهة من طراز Kh-59/Kh-69 وصاروخ كروز إسكندر-K وستة صواريخ كروز من طراز كاليبر.

وفي سياق متصل أعلن رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال، اليوم السبت أن بلاده تلقت ما يقرب من 12 مليار دولار من التمويل الخارجي منذ بداية العالم الجاري لتغطية عجز الميزانية.

ونقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية عن شميهال قوله:" تلقت أوكرانيا مؤخرا 1.5 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي، ستحصل أيضًا على ما يقرب من 8 مليارات دولار لدعم الميزانية كجزء من حزمة المساعدات الأمريكية، وفي المجمل، منذ بداية العام، تلقت أوكرانيا بالفعل حوالي 12 مليار دولار من التمويل الخارجي لتغطية العجز في ميزانيتنا".

وأكد شميهال أن هذه الأموال تساعد أوكرانيا في تمويل الخدمات الطبية ورواتب العاملين في مجال الرعاية الصحية والمدرسين والبرامج الاجتماعية، مشيدا بدعم الحلفاء والشركاء.