بلينكن يهدد الصين بشأن العلاقات مع روسيا

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن واشنطن مستعدة لفرض المزيد من العقوبات على بكين بسبب النقل المزعوم للمكونات العسكرية.

وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن واشنطن مستعدة لفرض المزيد من العقوبات على الصين بسبب نقلها المزعوم للسلع والمكونات ذات الاستخدام المزدوج ، والتي تدعي أنه يمكن استخدامها من قبل روسيا.

وفي حديثه في مؤتمر صحفي في بكين بعد اجتماع مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، أشار المسؤول الأمريكي إلى أن واشنطن فرضت بالفعل عقوبات على أكثر من 100 كيان صيني وهي «مستعدة تماما للتصرف» و «اتخاذ تدابير إضافية».

ادعى بلينكن أن دعم الصين المزعوم لصناعة الدفاع الروسية يثير مخاوف ليس فقط بشأن الوضع في أوكرانيا، ولكن أيضا بشأن «تهديد متوسط إلى طويل الأجل يشعر العديد من الأوروبيين أن روسيا تشكله عليهم».

في وقت سابق من هذا الأسبوع ، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أيضا أن الولايات المتحدة تقوم بصياغة عقوبات يمكن أن تعزل بعض البنوك الصينية عن النظام المالي العالمي ما لم تقطع بكين علاقاتها الاقتصادية مع روسيا.

وادعى المنفذ أن المسؤولين الأمريكيين يعتقدون أن التجارة مع الصين سمحت لروسيا بإعادة بناء قدرتها الصناعية العسكرية ويمكن أن تساعدها في هزيمة أوكرانيا في حرب استنزاف.

بدورها، اتهمت بكين الولايات المتحدة بالنفاق لتقديمها مليارات الدولارات كمساعدات لأوكرانيا بينما «تنتقد بشكل غير معقول العلاقات التجارية والاقتصادية الطبيعية بين روسيا والصين».

"هذا نهج منافق للغاية وغير مسؤول" وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين للصحفيين يوم الجمعة ردا على مخاوف بلينكن بشأن دعم بكين لموسكو.

كما رفضت الصين بشدة الاتهامات التي وجهها الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ "بتأجيج" الصراع الأوكراني.

وبدلا من ذلك، ألقت بكين باللوم على حلف شمال الأطلسي في التحريض على الأزمة من خلال مواصلة توسعه في أوروبا ورفض احترام مخاوف الأمن القومي الروسي.

وبعد اجتماعه مع بلينكن، اقترح شي أن الولايات المتحدة والصين "يجب أن تكونا شريكتين وليس متنافستين" ويجب أن تسعيان نحو تحقيق "النجاح المتبادل وعدم الإضرار ببعضهما البعض".

"اقترحت ثلاثة مبادئ رئيسية: الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون المربح للجانبين، إنها ليست مجرد ملخص للتجربة السابقة، ولكنها أيضا دليل للمستقبل".

حافظت بكين على سياسة الحياد بشأن الصراع الأوكراني ، حيث صرح المسؤولون الصينيون مرارا وتكرارا أن البلاد لا تبيع أسلحة إلى روسيا أو أوكرانيا. وفي وقت سابق من هذا الشهر.

أصر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ على أن الصين “تنظم تصدير المواد ذات الاستخدام المزدوج وفقا للقوانين واللوائح”.

وحث "الدول المعنية" على عدم "تشويه أو مهاجمة العلاقات الطبيعية بين الصين وروسيا".

في ديسمبر من العام الماضي ، أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن مرسوما مكن من فرض عقوبات على المؤسسات المالية الأجنبية التي تواصل التعامل مع روسيا.

واستهدفت المقرضين خارج الولايات القضائية للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الذين يساعدون روسيا في الحصول على المواد الحساسة ، والتي يقال إنها تشمل أشباه الموصلات والأدوات الآلية والسلائف الكيميائية والمحامل الكروية والأنظمة البصرية.