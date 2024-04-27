وكيل وزارة الصحة يهنىء خالد عامر بفوزه نقيبًا لأطباء أسنان الشرقية

قدم الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، وجميع العاملين بمديرية الشئون الصحية، خالص التهاني القلبية للدكتور خالد عامر مدير عام الإدارة العامة لطب الأسنان بالمديرية، لفوزه نقيباً لأطباء الشرقية، كما هنئ وكيل الوزارة جميع الأطباء الفائزين فوق السن وتحت السن، متمنياً لهم دوام التوفيق والتقدم والرقي.

جاء ذلك بعد أن أعلنت اللجنة المشرفة على إنتخابات مجلس النقابة العامة لأطباء الأسنان، ومجلس نقابة أطباء أسنان الشرقية، مساء أمس الجمعة الموافق ٢٦ إبريل ٢٠٢٤، نتيجة الإنتخابات بفوز الدكتور إيهاب هيكل بمقعد النقيب العام، والدكتور خالد عامر بمقعد نقيب أطباء أسنان الشرقية، لفترة ثانية على التوالي، وكذلك فوز أعضاء النقابة العامة وأعضاء النقابة الفرعية بالشرقية فوق وتحت السن.

وأكد الدكتور هشام مسعود على ثقته فى الاختيار الأمثل للأطباء في من يمثلهم في انتخابات النقابة العامة، والنقابة الفرعية بالشرقية، مؤكداً الدور الهام الذي تقوم به نقابة الأسنان سواء في المشاركة في القضايا القومية، أو المساهمة في الإرتقاء بمستوى مهنة الطب، ورفع كفاءة التدريب والتعليم الطبي، بجانب الدفاع عن حقوق المهنة ورعاية أعضائها، وأيضاً متابعة أداء أطباء الأسنان لواجباتهم، وتوفير الخدمة الميسرة للمواطنين.

وأشار إلى أن العلاقات القوية والتعاون المثمر والوثيق بين مديرية الشئون الصحية بالشرقية ونقابة أطباء الأسنان في الإرتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين.

وقد انطلقت إنتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء الأسنان بالشرقية، في العاشرة من صباح أمس الجمعة، وتنافس فيها 6 مرشحين على 3 مقاعد، بينها مقعد للنقيب الفرعي، ومقعد فوق السن، وآخر تحت السن.

وتمت الإنتخابات بمقر إتحاد المهن الطبية بالزقازيق بوسط مدينة الزقازيق، تحت إشراف قضائي كامل، لاختيار مرشحي أعضاء مجلس النقابة الفرعية والنقابة العامة، وسط تطبيق كافة الإجراءات التأمينية حفاظاً على سير العملية الإنتخابية.

وتنافس على مقعد النقيب الفرعي بالشرقية مرشحين اثنين هما: الدكتور خالد عامر، والدكتور مجدي عبد المنعم، وتنافس على مقعد فوق السن كل من الدكتور أحمد صيام، والدكتور أحمد جاد، وتنافس على مقعد تحت السن الدكتور عبد الرحمن بدوي، والدكتور أحمد نصر، وتمت عملية الإقتراع بين أعضاء مجلس النقابة العامة لإختيار النقيب العام، وثلاثة أعضاء فوق السن، وثلاثة آخرين تحت السن، بالإضافة لاختيار عضو واحد تحت السن لقطاع شرق الدلتا.

يشار إلى أن الجمعية العمومية لأطباء أسنان الشرقية تضم نحو 5 آلاف طبيب، وتجري عملية التصويت من خلال 5 استمارات للاقتراع: الأولى لإختيار النقيب الفرعي، والثانية لإختيار أعضاء مجلس نقابة الشرقية الفرعية، والثالثة لاختيار النقيب العام، والرابعة لأعضاء مجلس النقابة العامة، والخامسة للنقابة العامة قطاع شرق الدلتا.