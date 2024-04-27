اليابان: زلزال بقوة 6.9 يضرب جنوب طوكيو.. ولا مخاوف من حدوث تسونامي

ذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إن زلزالا بلغت شدته المبدئية 6.9 درجة على مقياس شدة الزلازل الياباني، وقع بالقرب من جزر "أوجاساوارا" في المحيط الهادئ جنوبي العاصمة طوكيو اليوم السبت، مشيرا إلى أنه لا يوجد تهديد بحدوث موجات مد عاتية "تسونامي" حتى الآن.

وأفادت الوكالة في بيان نقلته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية - أن "الزلزال وقع حوالي الساعة 5:36 مساءً بالتوقيت المحلي وعلى عمق حوالي 540 كيلومترا، وسجل درجة 3 على مقياس شدة الزلازل الياباني البالغ 7 درجات في جزيرة هاهاجيما، بينما لم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار جسيمة".

وأضافت أن "الزلزال شعر به أيضا سكان محافظتي مياجي وفوكوشيما بشمال شرق اليابان، وكذلك في محافظات إيباراكي وتشيبا وسايتاما بالقرب من طوكيو".

الصين تعلن اتمام الاستعدادات لاستقبال سفينة الفضاء المأهولة "شنتشو 17"

أعلنت السلطات الصينية،اليوم السبت، إتمام التدريبات النهائية لاستقبال سفينة الفضاء "شنتشو 17"، وعلى متنها ثلاثة رواد فضاء؛ بعدما قضت ستة أشهر في الفضاء الخارجي .

وذكرت شبكة تلفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن) أن أكثر من 10 فرق بحث وإنقاذ مصحوبة بطائرات هليكوبتر ، والعشرات من أفراد الفرق الطبية، نفَّذوا تدريبات متعددة استعدادا لعودة السفينة، يوم الثلاثاء المقبل، إلى موقع الهبوط المحدد في صحراء "جوبي " .

وكانت السلطات الصينية أعلنت أمس /الجمعة/ وصول طاقم سفينة الفضاء المأهولة "شنتشو 18" إلى محطة الفضاء الصينية حيث التقوا بطاقم السفينة "شنتشو 17" في إطار عملية تسليم المهام.. ومن المقرر أن يقضي الطاقم الجديد ستة أشهر في محطة الفضاء الصينية .

الصين تدعو لعقد مؤتمر سلام لحل الأزمة الأوكرانية

دعا وزير الخارجية الصيني وانج يي مجددا إلى عقد مؤتمر سلام يهدف إلى حل الأزمة الأوكرانية.

وأكد وانج يي على موقف الصين بأن المحادثات السلمية هي الطريق الوحيد القابل للتطبيق للخروج من الأزمة، وأن الصراعات لا تنتهي في أرض المعركة بل على طاولة المفاوضات، وذلك في تصريحات نقلتها شبكة تلفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن) اليوم السبت.

وأضاف وزير الخارجية أن بكين تدعم إقامة مؤتمر سلام تعترف به روسيا وأوكرانيا في وقت ملائم، مشددا على أن الصين مستعدة للعمل مع كافة الأطراف للتوصل إلى تسوية سياسية بناءة للأزمة تفضي إلى سلام عالمي مستدام.