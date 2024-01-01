الإثنين 01 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

روسيا تعلن عن خطر وقوع تسونامي في شرقي البلاد جراء زلازل اليابان

روسيا
روسيا

 

أعلنت سلطات مدينتي "فلاديفوستوك وناخودكا" وجزيرة سخالين شرقي روسيا عن وجود خطر من حدوث تسونامي في أعقاب سلسلة الزلازل التي ضربت غرب اليابان.

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وذكر مكتب عمدة فلاديفوستوك - بحسب وكالة أنباء "نوفوستي"، اليوم الاثنين - "إن الصيادين وكل من يخطط للخروج إلى المياه بحاجة ماسة إلى العودة إلى الشاطئ"، متوقعا أن تأتي موجة التسونامي من خليج "أوسوري" بارتفاع الموج 0.3 متر.

 

ومن جهتها، أفادت إدارة مدينة "ناخودكا"، بأن هناك خطرا محتملا لحدوث تسونامي، وأطلقت صفارات الإنذار.. فيما أكد متخصصون من إدارة الدفاع المدني والطوارئ بمدينة "ناخودكا" أنه لا يوجد خطر على السكان.

 

وبدورها، أصدرت الإدارة الرئيسية بوزارة الطوارئ الروسية لمقاطعة سخالين بيانًا أعلنت فيه حالة التأهب لحدوث تسونامي، موضحة أن الأجزاء الساحلية من الساحل الغربي لسخالين قد تتأثر بموجات تسونامي، مضيفة: "لم يتم في الوقت الحالي إطلاق نظام الإنذار، ولم يتم إجلاء السكان، حيث أن ارتفاع الموج المتوقع لا يزيد عن 50 سم".

 

وكانت محافظة "إيشيكاوا" غربي اليابان قد تعرضت لسلسلة من الزلازل، بلغ أخطرها قوة 7.6 ريختر، ووصلت الهزات الأرضية إلى العاصمة طوكيو.

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