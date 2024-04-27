جولة تفقدية لمبنى إقامة طلاب الاكاديمية العسكرية والمنشآت التعليمية بالعاصمة الإدارية (شاهد)

قام الرئيس عبد الفتاح السيسيـ بجولة تفقدية للعاصمة الإدارية الجديدة، زار خلالها الأكاديمية العسكرية المصرية بمقر القيادة الاستراتيجية بالكيان العسكري بالعاصمة الإدارية، وقام بمعاينة مبنى قيادة الأكاديمية، وتفقد صالات الرياضة المجهزة بأفضل المعدات لتعزيز القدرات البدنية لطلبة الأكاديمية.

تفقد مبنى إقامة الطلاب والمباني التعليمية

وقام الرئيس بتفقد مبنى إقامة الطلاب والمباني التعليمية، فضلا عن مبنى محاكاة الرماية، ومباني الشئون الإدارية، وأحرى نقاشًا ا مع طلبة الأكاديمية العسكرية المصرية بالعاصمة الإدارية الجديدة في إقامتهم بالاكاديمية.

واستمع الرئيس السيسي لآراء طلبة الأكاديمية العسكرية، وأثنى على التجهيز المميز للأكاديمية.

حرص الدولة على تطوير منظومة التعليمية والتدريبية

وأكد الرئيس على حرص الدولة على تطوير منظومة التعليمية والتدريبية مما ينعكس بالشكل الإيجابي على طلبة الأكاديمية، ويضمن تلقيهم أفضل أنواع التدريب لرفع كفاءتهم بالشكل الذي يتطلب أعلى المتطلبات الفنية والشخصية الواجب توافرها في الأكاديميات العسكرية المصرية.