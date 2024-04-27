7 مايو.. مؤتمر البحوث الطلابية بجامعة قناة السويس

تنظم جامعة قناة السويس مؤتمرها العام تحت عنوان" المؤتمر الطلابي السادس للبحوث الطلابية والإبداع"، في السابع من مايو المقبل بمشاركة 589 مشارك بحثي، وحضور طلاب جامعات تحالف إقليم القناة وسيناء يمثلهم من جامعات التحالف 9 جامعة حكومية وخاصة وأهلية وبمشاركة 4 جامعات من إقليم القاهرة الكبرى والإسكندرية والدلتا.

وقال الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، إن تشابك التكنولوجيا والابتكار مع كافة مجالات التعليم العالي، يعد تحدياً ملحوظاً وفرصة جديدة لتحسين وتحويل الطرق التقليدية لنقل المعرفة وبناء المستقبل.

وجهت جامعة قناة السويس مؤتمراتها الطلابية البحثية هذا العام لمناقشة الذكاء الاصطناعي وتأثيره في كافة المجالات.

ولفت الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أنه رفع درجة الاستعداد القصوى داخل جميع وحدات الدعم الأكاديمي بالكليات لمشاركة الأبحاث التي تم تصعيدها إلى المؤتمر العام، مشيراً إلى أن عدد المشاركات البحثية بلغ 589 مشاركة من الأربع قطاعات بواقع 114 مشارك بقطاع العلوم الأساسية، 128 مشارك بقطاع العلوم الهندسية، 234 مشارك بقطاع العلوم الطبية، 113 مشارك بقطاع العلوم الاجتماعية والإنسانية،.

وأضاف الدكتور تامر شوقي مدير مركز الدعم الأكاديمي بالجامعة، أنه تم فتح جميع الخدمات الإلكترونية داخل الجامعة وتسخيرها للمؤتمر، كما تم عمل بطاقة لكل مشارك تحمل كافة الفاعليات، بشكل رقمي وذكي و مؤكداً أن التسجيل الالكتروني بالمؤتمر يكون من خلال الباركود، لتقليل التزاحم.

وأشار إلى أن المشاركات من خلال أبحاث تقدم بشكل شفهي أو ملصقات أو ابتكارات واختراع، والتي بلغ عددها المشاركات بمعرض ابتكار والابداع 37 مشاركة تم تسجلهم في المؤتمر.

كما أعلن مدير مركز الدعم الأكاديمي عن مشاركة كلية التعليم الصناعي بحلوان من خلال بحث عن بعد في قطاع العلوم الهندسية.

أما عن أهم ما يميز المؤتمر هذا العام اكد الدكتور تامر شوقي أن هذا العام سيتم بث جميع فاعليات المؤتمر الكترونيا من داخل الجامعة، كما سيتم تقديم المؤتمر بلغتين خلاف اللغة العربية وهي الصينية والإنجليزية بمشاركة طلاب من كليات الألسن والآداب والكليه المصريه الصينيه يتحدثون بطلاقه اللغة الإنجليزيه.

ولأول مرة سيتم فتح التصويت الإلكتروني للجمهور بخمس درجات تضاف إلى مجموع درجات البحث. لاعطاء الفرصه لطلاب لتفاعل مع زملاؤهم ودعمهم لهم

كما يتم التنسيق مع مديري الدعم الأكاديمي بالجامعة ، مهندسي مركز التحول الرقمي، وإدارة نظم المعلومات الإدارية بالجامعة، شبكة المعلومات ادارة قاعه المؤتمرات الكبري ، التغذية والمدن الجامعية والصيانة، الطلاب المتطوعين.

جدير بالذكر أن محاور المؤتمر الطلابي والبحثي السادس تشمل:

.دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز كفاءة الطاقات المتجددة.

.دور الذكاء الاصطناعي في تحقيق الاستدامة البيئية.

.استخدام الذكاء الاصطناعي في مجالات الإنتاج الزراعي والصناعي.

.استخدام الذكاء الاصطناعي ودوره في الحفاظ على البيئة.

.استخدام أنظمة وبرامج الذكاء الاصطناعي للتحول إلى مجتمعات مستدامة.وتعزيز تطبيقات الذكاء الاصطناعي لمعالجة تغير المناخ.أنظمة الذكاء الاصطناعي في مدن ذكية جديدة للحفاظ على الموارد. وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالات التعليم لبناء وتنمية أفراد المجتمع..دور الذكاء الاصطناعي في تقديم الحلول للقضاء على الفقر والجوع..دور الذكاء الاصطناعي في التمتع بصحة جيدة..تطبيقات وبرامج الذكاء الاصطناعي التي تساعد في جودة التعليم.