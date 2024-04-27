نصائح للتعامل مع سوء الأحوال الجوية

ضربت عاصفة ترابية حمراء مدينة الأقصر، وتحركت إلى أسوان أمس الجمعة، حيث نتج عنها خسائر في بعض المبان وأدت إلى وفاة شخص إثر سقوط شرفة منزل عليه بسبب قوة العاصفة.

وقد تداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي، صور وفيديوهات للحظات الرعب التي عاشها أهالي مدينة أسوان أثناء ضرب العاصفة لها، لطلب الاستغاثة وعدم زيادة الإصابات لديهم.

و تعاطف الجميع من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مقاطع الفيديو المتداولة من أهالي المحافظة.

في السطور التالية كيفية التعامل مع العواصف وسوء الأحوال الجوية

ارتداء نظارات واقية لحماية عينيك من العاصفة

البقاء في المنازل وعدم الخروج نهائيًا، فى حالة اشتداد العاصفة

إغلاق النوافذ والأبواب بإحكام لتجنب دخول التراب إلى الداخل.

في حال اضطرارك إلى الخروج وجب الابتعاد قدر الإمكان عن الطرق السريعة، حيث تتسبب العاصفة في تدهور الرؤية الأفقية.

تجنب السير بجوار الأنهار لأنها ربما تتسبب في حدوث فيضانات شديدة.

وضع قطعة من القماش المبللة بالماء أو الفازلين على أنفك لأن ذلك يمنع استنشاقك للرمال والغبار.

احم جلدك قدر الإمكان وذلك لمنع وصول الأتربة إليها وحمايتها وعدم تأثرها بها.

لبس الكمامة في حال الخروج من المنزل مع تبديلها باستمرار.

تجنب الذهاب إلى الأماكن المفتوحة فترة العواصف

طقس اليوم

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن ارتفاع درجات الحرارة على بعض المناطق، ويكون الطقس حارا نهارًا، مع نشاط الرياح.

وتابعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، أن الطقس سيكون حارا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، وتسجل درجة الحرارة العظمى 31 درجة على القاهرة الكبرى، والصغرى 18 درجة مئوية.

ووفقا لبيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، يكون الطقس اليوم السبت دافئ نهارًا على منطقة السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم في مصر

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن منطقة القاهرة الكبرى تشهد رياح نشطة أحيانًا بسرعة 30 كم/س، وسحب غائمة جزئيًا، ويسود منطقة الوجه البحري رياح نشطة أيضًا بسرعة 30 كم/س، وطقس غائم جزئيًا خلال فترات النهار.

وأوضحت الأرصاد في بيانًا لها، الظواهر الجوية التي تشهدها منطقة السواحل الشمالية الغربية، إذ تنشط الرياح بسرعة 32 كم/س، مع وجود سحب غائمة جزئيًا، وتنشط الرياح على منطقتي السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء بسرعة 30 كم/س، وطقس غائم جزئيًا.

نشاط الرياح وفرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة

وتشهد منطقة شمال الصعيد نشاطا للرياح بسرعة 30 كم/س، مع وجود سحب غائمة جزئيًا، فيما يسود مناطق جنوب سيناء وخليج العقبة وسلاسل جبال البحر الأحمر ووسط وجنوب الصعيد، أمطارا خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانًا، قد تصل لحد السيول على بعض المناطق، ونشاط الرياح أحيانًا بسرعة 32 كم/س، وطقس غائم.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة الكبرى: العظمى 31، الصغرى 18

الوجه البحري: العظمى 31، الصغرى 18

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 23، الصغرى 16

السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 24، الصغرى 18

وسط سيناء: العظمى 24، الصغرى 18

شمال الصعيد: العظمى 32، الصغرى 17

جنوب سيناء: العظمى 38، الصغرى 23

سلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 38، الصغرى 23

جنوب الصعيد: العظمى 38، الصغرى 23