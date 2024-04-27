رئيس هيئة شئون الأسرى الفلسطينيين: الأوضاع فى غزة كارثية (شاهد)

قال قدورة فارس، رئيس هيئة شئون الأسرى الفلسطينيين، إن نحو ألف أسير أصيبوا في سجون الاحتلال جراء ما يتعرضون له من انتهاكات، مؤكدًا أن الوضع مأساوي في سجون الاحتلال.

الأوضاع كارثية في قطاع غزة

وأضاف فارس، خلال تصريحاته عبر قناة القاهرة الإخبارية"، أن الأوضاع كارثية في قطاع غزة، منوهًا بأن الاحتلال يواصل جريمة الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين، معقبًا: "هذه الأوضاع يجب ألا تستمر، والفلسطينيون مازالوا يواصلون عمليات النزوح.

اجتياح رفح البري سيخلف المزيد من القتل والدمار

وأوضح رئيس هيئة شئون الأسرى الفلسطينيين، أن اجتياح رفح البري سيخلف المزيد من القتل والدمار واستهداف المدنيين، وبالتالي سيكون هناك آلاف من أبناء الشعب الفلسطيني سيقتلون بدم بارد، إضافة إلى ذلك إطالة أمد معاناة أبناء الشعب الفلسطيني في عموم قطاع غزة.

وأشار رئيس هيئة شئون الأسرى الفلسطينيين إلى أن هناك إجماعا دوليا بعدم جواز الإقدام على هذه الجريمة الكبرى، لكن على الرغم من ذلك نتنياهو وعصابته من الفاشيين يديرون ظهرهم للعالم، ويشعرون كأنهم في مأمن.

إسرائيل حوّلت غزة إلى منطقة غير صالحة للعيش على الإطلاق

قال طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية، إن الجهود المصرية الدبلوماسية تسير على قدم وساق لوضع القضية الفلسطينية على طاولة الساحات الدولية.

وأكد الدكتور طارق البرديسي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية آية عبدالرحمن، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن العلاقات الدولية الآن قائمة على تحقيق المصالح الشخصية وازدواجية المعايير، ولهذا تطالب الدولة المصرية باستمرار تطبيق القوانين الدولية بقدر من العدل.

مصر تعمل دائمًا على أن يتحقق السلام والأمن بمنطقة الشرق الأوسط

وأضاف في حديثه، أن مصر تعمل دائمًا على أن يتحقق السلام والأمن بمنطقة الشرق الأوسط، مع المطالبة بالاعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار إلى أن مصر لها الكثير من المواقف القوية والملحوظة تجاه القضية الفلسطينية منذ بداية هذا العدوان الأخير.

وتابع: "إسرائيل لم تستطع تحقيق أهدافها الأساسية من الحرب في غزة، ولكنها في الوقت ذاته حولت غزة إلى منطقة غير صالحة للعيش على الإطلاق، حيث أصبحت إسرائيل الآن تسعى إلى إنهاء هذه القضية لصالحها"