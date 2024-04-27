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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

نقابة صناع الأثاث: حققنا المعادلة الصعبة بخفض الأسعار ورفع الجودة بمعارضنا

معرض أثاث دمياط
معرض أثاث دمياط

أكدت نقابة صناع الأثاث بدمياط، أن معرض أثاث دمياط والذي تنطمه النقابة خلال الفترة الأخيرة بالقاهرة بمشاركة عشرات العارضين من صناع الأثاث حقق نجاحا كبيرا، ورواجا لا مثيل له.

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وقال محمد مسلم، المدير التنفيذي لنقابة صناع الأثاث، إن الإقبال الكبير على المعرض يرجع لجودة الخامات المستخدمة في صناعة الأثاث، بالإضافة إلى أسعاره الجيدة، كذلك الخدمة المقدمة من جانب العارضين لجمهور المستهلك.

وأضاف، أن صناع الأثاث بدمياط ينتجون أجود أنواع الأثاث الكلاسيك والذي يحافظ على رونقه، وكذلك يجارون كل ما هو حديث ومعاصر بالنسبة للأثاث المودرن، ويقدمون طفرة لا مثيل لها في هذا الشأن.

وأوضح، أن صناع الأثاث الدمايطة يستخدمون أجود أنواع الأثاث في صناعتهم مما يجعلها تحافظ على رونقها لسنوات وسنوات.

وشدد على أن جمهور المعرض أصبح من داخل مصر وخارجها، حيث يأتي إليه مستوردين من كافة الدول للتعاقد على أثاث دمياط، موضحا أن النقابة هدفها دعم صناعة الأثاث في مصر بشكل عام، والأثاث الدمياطي بشكل خاص، وأن يظل الأثاث الدمياطي في مكانة متقدمة بين صناعات الأثاث في الدول . 
وقال، إن المعرض رفع شعارا مضمونه " من الصانع للمستهلك" والذي أتاح الأثاث الدمياطي للجمهور دون وسيط الأمر الذي أدي لخفض سعره بشكل كبير.

وأوضح أن المعرض سينطلق خلال أيام أيضا بسوق الترجمان، وسيتيح تسهيلات متعددة للعملاء من بينها نظام التقسيط بدون فوائد للعاملين بالقطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى أصحاب المهن الحرة وذلك بالتعاون مع 5 بنوك مختلفة يتواجد مندوبيها داخل المعرض، متوقعا أن يحقق هذا الأمر نجاحا لا مثيل له.

فيما أكدت نقابة صناع الأثاث، أنها تعمل على خفض الأسعار في إطار مبادرات الدولة للتسهيل على المواطنين، مشددة على أنها ستستكمل خلال الفترة القادمة سلسلة معارضها داخل محافظات مصر، وستغزو العالم أجمع .

 

 

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