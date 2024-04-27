سعر اليورو أمام الجنيه صباح اليوم السبت في البنوك المصرية

سعر اليورو اليوم السبت.. واصلت العملة الأوروبية خلال مستهل التعاملات الصباحية، اليوم السبت، في البنوك المصرية وماكينات الصرف الآلي أمام الجنيه المصري، استقرارها، حيث سعر اليورو في البنك التجاري الدولي نحو 51.07 جنيه للشراء، 51.45 جنيه للبيع.

وقرر البنك المركزى المصرى، تعطيل العمل بالبنوك العاملة فى مصر،اليوم الخميس، الموافق 25 أبريل 2024، بمناسبة عيد تحرير سيناء، ويُستأنف العمل صباح يوم الأحد 28 أبريل 2024.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" سعر صرف اليورو الاوروبي والعملات الأوروبية والعربية خلال مستهل التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء في البنوك المصرية، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

سعر اليورو صباح اليوم السبت في البنوك المصرية

بلغ سعر اليورو أمام الجنيه في مستهل تعاملات اليوم السبت 27-4-2024 نحو 51.22 جنيه للشراء، 51.38 جنيه للبيع، وفقا لمتوسط سعره بالبنك المركزي المصري.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر اليورو في البنك الأهلي المصري 51.07 جنيه للشراء، 51.44 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

بلغ سعر اليورو في بنك مصر 51.07 جنيه للشراء، 51.44 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك القاهرة

51.07 جنيه للشراء، 51.44 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي51.07 جنيه للشراء، 51.45 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك العربي الأفريقي51.09 جنيه للشراء، 51.46 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قطر الوطني الأهلي

بلغ سعر اليورو في بنك قطر الوطني الأهلي 51.07 جنيه للشراء، 51.44 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك فيصل الإسلامي

بلغ سعر اليورو في بنك فيصل 51.07 جنيه للشراء، 51.44 جنيه للبيع

سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي

بلغ سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي 51.17 جنيه للشراء، 51.55 جنيه للبيع.

سعر اليورو في المصرف المتحد

بلغ سعر اليورو في المصرف المتحد 50.81 جنيه للشراء، 51.44 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك التعمير والإسكان

بلغ سعر اليورو في بنك التعمير والإسكان 51.07 جنيه للشراء، 51.44 جنيه للبيع

المركزي المصري يرفع الحد الأقصى للسحب اليومي إلى 250 ألف جنيه

كان وجه البنك المركزي المصري خطابًا إلى جميع البنوك العاملة في السوق المصرفي المصري تضمن تعديل حدود السحب، وأكد البنك المركزي رفع حد السحب اليومي للأفراد والشركات إلى ٢٥٠ ألف جنيه و٣٠ ألفًا من ماكينات الصراف الآلي.

جدير بالذكر، أن معاملات الاقتصاد المصـري مع العالم الخارجي حسب بيانات المركزي المصري، أسفرت خلال النصف الأول من السنة المالية 2023 /2024 عن عجز كلي في ميزان المدفوعات بواقع 409.6 مليون دولار، حيث بلغ العجز في حساب المعاملات الجارية نحو 9.6 مليار دولار، وعلى الجانب الآخر حققت المعاملات الرأسمالية والمالية صافي تدفق للداخل بلغ نحو 8.4 مليار دولار.