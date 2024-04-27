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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تشكيل النصر المتوقع أمام الخليج.. رونالدو في الهجوم

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر،مواجهة هامة وقوية ضد نادي الخليج، مساء اليوم، ضمن لقاءات الجولة 29 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

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 حراسة المرمى: أوسبينا.

خط الدفاع: سلطان الغنام، عبدالإله العمري، إيمرك لابورت، أليكس تيليس.

خط الوسط: أوتافيو، بروزوفيتش، عبدالله الخيبري.

خط الهجوم: عبدالعزيز العليوة، كريسيتانو رونالدو، عبدالرحمن غريب.

موعد مباراة النصر ضد الخليج في الدوري السعودي
يخوض النصر، مواجهة هامة في دوري المحترفين السعودي، ضد الخليج في التاسعة مساء اليوم السبت، على إستاد الأمير محمد بن فهد (الدمام).

القناة الناقلة لمباراة النصر ضد الخليج في الدوري السعودي
تنقل مجموعة قنوات SSC، الحاصلة على حقوق بث المسابقات الرياضية السعودية داخل المملكة، مواجهة النصر والخليج.

 

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