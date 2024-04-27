سعر الريال السعودي أمام الجنيه صباح اليوم السبت في البنوك

سعر الريال السعودي اليوم السبت.. واصل سعر الريال السعودي خلال مستهل التعاملات الصباحية اليوم السبت في البنوك المصرية وماكينات الصرف الآلي أمام الجنيه المصري، استقراره، وسجل سعر الريال السعودي في البنك المركزى نحو 12.79 للشراء، وسجل نحو 12.752 للبيع.

وقرر البنك المركزى المصرى، تعطيل العمل بالبنوك العاملة فى مصر، اليوم الخميس، الموافق 25 أبريل 2024، بمناسبة عيد تحرير سيناء، ويُستأنف العمل صباح يوم الأحد 28 أبريل 2024.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" سعر صرف الريال السعودي والعملات الأوروبية والعربية خلال مستهل التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء في البنوك المصرية، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

سعر الريال السعودي صباح اليوم السبت في البنوك المصرية:

1 ريال سعودى يُسجل نحو قيمة 13.05 جنيه مصري.

5 ريال سعودى يُسجل نحو قيمة 65.25 جنيه مصري.

10 ريال سعودى يُسجل نحو قيمة 130.5 جنيه مصري.

25 ريال سعودى يُسجل نحو قيمة 326.25 جنيه مصري.

50 ريال سعودى يُسجل نحو قيمة 652.5 جنيه مصري.

100 ريال سعودى يُسجل نحو قيمة 1,305 جنيه مصري.

150 ريال سعودى يُسجل نحو قيمة 1,957.5 جنيه مصري.

200 ريال سعودى يُسجل نحو قيمة 2,610 جنيه مصري.

250 ريال سعودى يُسجل نحو قيمة 3,262.5 جنيه مصري.

300 ريال سعودى يُسجل نحو قيمة 3,915 جنيه مصري.

500 ريال سعودى يُسجل نحو قيمة 6,525 جنيه مصري.

700 ريال سعودى يُسجل نحو قيمة 9,135 جنيه مصري.

1000 ريال سعودى يُسجل نحو قيمة 13,050 جنيه مصري.

سعر صرف الريال السعودي في البنوك المصرية:

سجل اليوم سعر الريال السعودي في البنك المركزى نحو 12.79 للشراء، وسجل نحو 12.752 للبيع.

سجل اليوم سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 12.785 للشراء، وسجل نحو 12.753 للبيع.

سجل اليوم سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 12.785 للشراء، وسجل نحو 12.757 للبيع.

سجل اليوم سعر الريال السعودي في بنك القاهرة نحو 12.784 للشراء، وسجل نحو 12.757 للبيع.

سجل اليوم سعر الريال السعودي في مصرف ابو ظبى نحو 12.851 للشراء، وسجل نحو 12.824 للبيع.

سجل اليوم سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي نحو 12.785 للشراء، وسجل نحو 12.696 للبيع.

المركزي المصري يرفع الحد الأقصى للسحب اليومي إلى 250 ألف جنيه.

كان قد وجه البنك المركزي المصري خطابًا إلى جميع البنوك العاملة في السوق المصرفي المصري تضمن تعديل حدود السحب، وأكد البنك المركزي رفع حد السحب اليومي للأفراد والشركات إلى ٢٥٠ ألف جنيه و٣٠ ألفًا من ماكينات الصراف الآلي.

جدير بالذكر، أن معاملات الاقتصاد المصـري مع العالم الخارجي حسب بيانات المركزي المصري، أسفرت خلال النصف الأول من السنة المالية 2023 /2024 عن عجز كلي في ميزان المدفوعات بواقع 409.6 مليون دولار، حيث بلغ العجز في حساب المعاملات الجارية نحو 9.6 مليار دولار، وعلى الجانب الآخر حققت المعاملات الرأسمالية والمالية صافي تدفق للداخل بلغ نحو 8.4 مليار دولار.