بسبب الطقس السيئ قنا تسجل عددًا من الحوادث اليوم

أصيب 10 أشخاص، اليوم الجمعة، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربى الرابط بين محافظة قنا ومحافظة سوهاج.

وتلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مدير أمن قنا، إخطارًا من مرفق إسعاف قنا، برئاسة الدكتور محمد فؤاد، بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص عند الكيلو 50 بطريق قنا، سوهاج.

وأسفر الحادث عن إصابة 10 أشخاص، تم نقلهم إلى المستشفى، فيما تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

كما انهار منزل مبني بالطوب اللبن اليوم الجمعة، بمنطقة الحميدات التابعة لمركز قنا، وذلك بسبب موجة الطقس السئ التي ضربت المحافظة اليوم.

وتلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مدير أمن قنا، إخطارا من غرفة العمليات يفيد بانهيار منزل مكون من الطوب اللبن بنجع سعد بمنطقة الحميدات.

على الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجرى فرض كردون أمني حول المنزل.

كما أصيب طفلين شقيقين، اليوم الجمعة، إثر سقوط جدار عليهما، بسبب موجة الطقس السيء التى تشهدها محافظة قنا اليوم.

وتلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، بإصابة عبدالله محمود قناوي ١٦ عامًا، وياسين محمود قناوي ٤ أعوام، مقيمان أبو مناع بحري، اثر سقوط حائط عليهما مبني بالطوب الأبيض والأسمنت.

وجرى نقل المصابين إلى المستشفى، كما تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

كما أصيب ٦ أشخاص، اليوم الجمعة، في حادث انقلاب سيارة سيرفيس، بجوار مدخل مركز الوقف على الطريق الصحراوي الغربي بقنا.

وتلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مدير أمن قنا إخطارًا من مرفق إسعاف قنا، برئاسة الدكتور محمد فؤاد، بوقوع حادث انقلاب سيارة سيرفيس، بجوار مدخل الوقف على الطريق الصحراوي الغربي.

تم نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام، كما تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

أعلن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات الحيوية والمرافق الخدمية واتخاذ كافة التدابير اللازمة للتعامل مع التداعيات، وغلق الطرق السريعة على الصحراوى الشرقى والصحراوى الغربى بنطاق المحافظة، وطريقى قنا سفاجا وقنا الاقصر الزراعى، لحين انتهاء العاصفة الترابية المثيرة للرمال والأتربة والأمطار، وذلك علي خلفيه عدم استقرار الأحوال الجوية، والتي بدءت من اليوم وحتى انتهاء فترة تحذير هيئة الأرصاد الجوية.

ووجه محافظ قنا، سرعة مراجعة خطة الطوارئ، و التنسيق مع كافة الأجهزة المعنية، خاصة شركات المرافق والتعامل العاجل والفوري مع أية تداعيات ناتجة عن سوء الأحوال الجوية، وعمل دوريات لمتابعة الأحوال الجوية على مدار الساعة، وإبلاغ مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، مع التواصل بشكل مباشر مع غرف العمليات الفرعية بالمدن لتلقى أية بلاغات أو شكاوى من المواطنين في حالة حدوث أى طوارئ والتدخل الفوري عبر فرق مواجهة الطوارئ.

كما كلف محافظ قنا، إدارة المرور بغلق الطرق السريعة مؤقتا واتخاذ التدابير اللازمة ونشر الأكمنة الثابتة والمتحركة على الطرق السريعة والفرعية بسبب انعدام الرؤية الأفقية الناجمة عن العاصفة الترابية والأمطار ، ووضع طرق بديلة فى حالة غلق بعض الطرق لمواجهة أية تداعيات واستعداد فرق الطوارئ بجميع شركات المرافق.

وناشد محافظ قنا، المواطنين بالالتزام بمنازلهم وتجنب مواقع وجود الأشجار والهوائيات الكهربائية، واتخاذ الحيطة والحذر، خاصة قائدي السيارات على الطرق السريعة، مع الالتزام بإرشادات المرور والسرعات المقررة، للحد من الحوادث المرورية.