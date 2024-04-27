أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أن واشنطن ستسحب قواتها بالكامل من النيجر، وستنقل أيضًا أفرادًا عسكريين متمركزين في تشاد، حيث تدرس خيارات أخرى لمواصلة مهمة مكافحة الإرهاب الأمريكية في منطقة الساحل.

الولايات المتحدة تسحب قواتها من الدول الأفريقية:

تأتي هذه الخطوة استجابة لمطالب الحكومتين العسكريتين لكلتا الدولتين الأفريقيتين بأن توقف القوات الأمريكية عملياتها هناك.

في الشهر الماضي، أنهت القيادة الجديدة للنيجر اتفاقية أمنية مع الولايات المتحدة، معلنة أن وجود 1000 جندي أمريكي متمركزين في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا غير مرحب به.

وبحسب ما ورد تساءلت تشاد، التي تشترك في الحدود مع النيجر، عما إذا كان الاتفاق الحالي يغطي القوات الأمريكية المنتشرة في القاعدة الجوية الأمريكية الوحيدة في الدولة الواقعة في وسط إفريقيا.

وقال السكرتير الصحفي للبنتاغون الميجر جنرال بات رايدر للصحفيين إن واشنطن "ستعيد تموضع" الوحدة المتمركزة في تشاد وقوامها نحو 100 فرد.

تابع رايدر: “هذه خطوة مؤقتة كجزء من المراجعة المستمرة لتعاوننا الأمني ، والتي ستستأنف بعد الانتخابات الرئاسية في تشاد في 6 أيار/مايو”.

وأضاف أنه من المقرر أن يجتمع مسؤولو وزارة الخارجية مع السلطات النيجيرية لمناقشة "انسحاب منظم وآمن للقوات الأمريكية من النيجر، تم التخطيط لعقد اجتماعات متابعة الأسبوع المقبل "لتنسيق عملية الانسحاب بطريقة شفافة وباحترام متبادل".

ومنذ استيلائها على السلطة في انقلاب في يوليو الماضي، تراجع حكومة النيجر الجديدة الاتفاقات العسكرية مع الشركاء الذين يعمل معهم القادة المدنيون المخلوعين، بما في ذلك فرنسا والولايات المتحدة، اللتين نفذتا عمليات ضد الجهاديين في منطقة الساحل منذ عام 2013.

واعتبرت هذه المهام غير فعالة في جميع أنحاء المنطقة وأمرت فرنسا الحاكم الاستعماري السابق للنيجر - بسحب قواتها بحلول نهاية العام الماضي.

ولجأ البلد غير الساحلي إلى موسكو لتلبية احتياجاته الأمنية، حيث ناقش زعيمه الانتقالي عبد الرحمن تشياني التعاون في مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الشهر الماضي.

ذكرت وسائل الإعلام المحلية بعد أسابيع أن مدربين عسكريين روس هبطوا في نيامي وعلى متنهم طائرة محملة بالمعدات لمساعدة الجيش النيجيري في التدريب على مكافحة الإرهاب، على الرغم من أن الولايات المتحدة أعربت عن قلقها إزاء تعميق علاقات النيجر مع روسيا.