واجهة الدبلوماسية تخفي جهود الولايات المتحدة "لتشويه وعزل وقمع الصين"

تشير الزيارة الثانية لوزير الخارجية أنتوني بلينكن إلى الصين، في أقل من عام هذا الأسبوع إلى الأهمية التي توليها إدارة بايدن للعلاقات الصينية الأمريكية في مواجهة التحديات العالمية المختلفة، وفقا للمعلقة الصينية آنا جي.

وزير الخارجية أنتوني بلينكن إلى الصين

"تهدف الولايات المتحدة إلى الحفاظ على الحوار مع الصين والتعاون في معالجة بعض القضايا الأكثر إلحاحا في العالم وكذلك القضايا المحلية" ، قال مضيف راديو CGTN ، الذي يناقش بشكل متكرر القضايا المتعلقة بالصين في وسائل الإعلام الرئيسية في جنوب إفريقيا والهند وآسيا الوسطى. لكن الولايات المتحدة تحافظ على دوافعها الخاصة في مثل هذه المناقشات، وفقا لجنرال إلكتريك، وكثيرا ما تستخدم الصين ككبش فداء لصعوباتها الجيوسياسية والاقتصادية.

انضم المعلق السياسي إلى برنامج Fault Lines التابع لسبوتنيك يوم الجمعة لمناقشة هذه القضية.

"من المثير للاهتمام أن نرى كيف تتطور العلاقات الصينية الأمريكية اليوم، كما أشار المضيف جامارل توماس إلى الطبيعة الفوضوية في كثير من الأحيان للدبلوماسية بين البلدين في السنوات الأخيرة.

أشار الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الرئيس الصيني شي جين بينغ بأنه "ديكتاتور" في المرة الأخيرة التي التقى فيها الاثنان في الولايات المتحدة، وهي زلة اعتبرت أنها أضرت بالعلاقات بين البلدين.

وقالت: "لقد تركنا مع تناقض بين الرسائل والواقع، من ناحية، نسمع أن العلاقات أكثر استقرارا مع الدبلوماسية الشخصية لـ جانيت يلين وبلينكن في حضور الأحداث الثقافية، إلى آخره.

تماشيا مع زيادة الرحلات الجوية وأنواع أخرى من التبادلات الشعبية كان ذلك مستحيلا العام الماضي عندما كان بالون الطقس والاستفزاز في تايوان وبحر الصين الجنوبي يتجهان نحو مواجهة عسكرية".

من ناحية أخرى ، اعتدنا على توقع التطورات السلبية بعد وقت قصير من مغادرة المسؤولين الأمريكيين رفيعي المستوى ، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى تراجع أي تواصل إيجابي أو تعديله لاحقا من قبل الجانب الأمريكي لقد كانت واشنطن تختبر حدود الصين من جانب واحد "

وأشار جي إلى أن بايدن وقع على مشروع قانون يحظر على الأرجح تطبيق التواصل الاجتماعي المملوك للصين تيك توك بعد وقت قصير من وصول بلينكن إلى شنغهاي هذا الأسبوع، وهو إجراء غير مسبوق. تعهد الرئيس التنفيذي لشركة TikTok Shou Chew ، وهو رجل أعمال سنغافوري ، بمعارضة الضغط لبيع منصة التواصل الاجتماعي إلى مالك أمريكي ، مما سيؤدي إلى حظر التطبيق ما لم تنجح الشركة في إطلاق تحد قضائي.

وصف السياسيون الأمريكيون TikTok بأنه تهديد للأمن الأمريكي وخصوصية الأمريكيين ، لكن مجموعة من التنازلات التي حصل عليها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أدت إلى استضافة جميع البيانات المرتبطة بالمنصة في الولايات المتحدة ، مع تدقيق دوري من الشركات التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها.

ادعى النقاد أن تكتيك الذراع القوية هو مجرد استراتيجية لتقويض المنافسة من منافس صيني ناجح ، كما هو الحال عندما كانت الولايات المتحدة، الضغط الحلفاء الأوروبيون لحظر تقنية 5G من شركة Huawei التي تتخذ من شنتشن مقرا لها.

تخيلهم الصين ينظرون إلى إيلون ماسك ويقولون إنك بحاجة إلى بيع تسلا أو غير ذلك" ، اقترح توماس. "إنها مجرد أشياء مذهلة."

وقال جي: "هذه الاجتماعات تخدم إلى حد كبير حواجز الحراسة ، والتي لا تهدف إلى تحقيق الاستقرار أو تحسين العلاقات ولكن لمنعها من الخروج عن السيطرة بينما تواصل الولايات المتحدة تنفيذ سياسات الاحتواء ، وتواصل تكديس الأصول العسكرية في المنطقة ، وتواصل الضغط على الحكومة الصينية حيثما أمكن ذلك". وتواصل أيضا مهاجمة الشركات الصينية".

ثم تحول النقاش نحو انتقاد الولايات المتحدة لعلاقة الصين الاقتصادية مع روسيا.

واصلت بكين إجراء التجارة مع موسكو في تحد للدعوات الأمريكية لعزل البلاد بعد إطلاق عمليتها العسكرية الخاصة في دونباس في عام 2022. البعض حتى ألقي باللوم على الصين، لنجاح روسيا في الصراع ، مدعيا أن بكين تزود البلاد بمكونات حاسمة للتكنولوجيا العسكرية.

قاومت الصين ما تعتبره إكراها ضد حق البلاد السيادي في تحديد علاقاتها التجارية.

في الجوهر ، ترفع الولايات المتحدة الآن المساعدة العسكرية الصينية لقضية روسيا لربط الصين وروسيا بالقوة" ، ادعى Ge، مرة أخرى ، تهدف إلى تشويه سمعة الصين وعزلها وقمعها، تتبنى الصين، مثلها مثل العديد من البلدان الأخرى، مثل تركيا، ومصر، إلى آخره، موقفا أكثر حيادية تجاه الصراع الروسي الأوكراني إنهم يأخذون احتياجات الجانبين في الاعتبار، ليس فقط احتياجات أوكرانيا، ولكن أيضا احتياجات روسيا".

وأضافت: "يعتقد العديد من العلماء أن الولايات المتحدة لديها كل الأسباب لإطالة أمد هذه الحرب، الصين ليست طرفا أو مشاركا في الأزمة الأوكرانية ، وللصين وروسيا الحق في تنفيذ تعاون اقتصادي وتجاري طبيعي ، والذي لا ينبغي أن تتدخل فيه أي دولة أو تقيد.

وشدد جي على أن "الحكومة الصينية تواصل القول إن هذه مشكلة بين روسيا وأوكرانيا، وليست مشكلة بين الصين والولايات المتحدة، ويجب ألا تحاول الولايات المتحدة تحويلها إلى مشكلة واحدة".