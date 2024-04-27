مصرللطيران تستحوذ على ثقة الفرق المشاركة في أكبر البطولات الإفريقية لكرة القدم دوري الأبطال وكأس الكونفيدرالية

لا تزال الشركة الوطنية مصر للطيران تحظي بثقة الفرق الإفريقية الكبري المشاركة في أهم البطولات في قارة أفريقيا وهي بطولتي دوري أبطال افريقيا وكأس الكونفيدرالية لكرة القدم لما تقدمه من خدمة متميزة علي متن رحلاتها الخاصة التي تنقل هذه الفرق وبالتحديد عندما يكون السفر الي أصعب المطارات الإفريقية الداخلية من حيث توافر عوامل التشغيل وإمكانيات المطار الأمر الذي يتطلب تجهيزات وتنسيق علي أعلي مستوي من مصرللطيران وكافة الجهات المعنية لضمان نجاح هذه الرحلات.

وفي هذا السياق قام الناقل الوطني مصرللطيران اليوم لأول مرة بنقل فريق اتحاد العاصمة الجزائري علي متن رحلة خاصة رقم MS3908 متجهة إلي مطار وجدة بالمغرب لملاقاة فريق نهضة بركان المغربي في نصف نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية ، كما نقلت مصرللطيران أمس فريق الزمالك الي مطار كوماسي بغانا علي متن رحلة خاصة رقم MS3950 من طراز الإيرباص A320Neo لملاقاة فريق دريمز الغاني في نفس البطولة .

وفي الوقت ذاته قامت مصرللطيران لأول مرة أيضا بنقل فريق ماميلودي صنداونز الجنوب الافريقي والمنافس القوي في بطولة دوري أبطال إفريقيا علي متن رحلة خاصة رقم MS3401 بأحدث طائرات الشركة من طراز الإيرباص A320Neo من مطار جوهانسبرج الي مطار تونس للقاء فريق الترجي التونسي في الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا ، كما نقلت هذا الأسبوع ايضا في البطولة نفسها فريق النادي الأهلي في مباراة الذهاب الي مطار لومابشي بدولة الكونغو علي رحلة خاصة رقم MS3090 لمواجهة فريق مازيمبي الكونغولي مما يؤكد ثقة الأندية الأفريقية الكبري في اختيار مصرللطيران كناقل لها في البطولات الدولية والقارية.