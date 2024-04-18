مصر للطيران تستأنف رحلاتها إلى دبي
أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران عن إستئناف رحلاتها الجوية من وإلى إمارة دبي بالإمارات العربية المتحدة، وجاء توقف الرحلات الجوية ليوم واحد أثر اضطرابات كبيرة بسبب سوء الأحوال الجوية، حيث تسير مصرللطيران اليوم 3 رحلات جوية إلى دبى.
وفى حالة وجود أى استفسارات يمكن لعملاء مصر للطيران التواصل من خلال الاتصال بمركز خدمة اتصالات مصرللطيران
على رقم 1717 من أي هاتف محمول داخل مصر
أو الرقم الأرضي 090070000
أو الرقم الدولي 97142306666+
أو الرقم الدولي 966122297777+
أو زيارة الموقع الإلكتروني www.egyptair.com
أو أقرب مكتب بيع لمصرللطيران
أو الوكيل السياحي.