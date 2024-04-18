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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

مصر للطيران تستأنف رحلاتها إلى دبي

مصر للطيران
مصر للطيران

أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران عن إستئناف رحلاتها الجوية من وإلى إمارة دبي بالإمارات العربية المتحدة، وجاء توقف الرحلات الجوية ليوم واحد أثر اضطرابات كبيرة بسبب سوء الأحوال الجوية، حيث تسير مصرللطيران اليوم 3 رحلات جوية إلى دبى. 

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وفى حالة وجود أى استفسارات يمكن لعملاء مصر للطيران  التواصل من خلال الاتصال بمركز خدمة اتصالات مصرللطيران

على رقم 1717 من أي هاتف محمول داخل مصر 

أو الرقم الأرضي 090070000

أو الرقم الدولي 97142306666+

أو الرقم الدولي 966122297777+

أو زيارة الموقع الإلكتروني www.egyptair.com 

أو أقرب مكتب بيع لمصرللطيران 

أو الوكيل السياحي.

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