المفوض العام لوكالة الأونروا: وفاة طفلين بسبب موجة الحر

كشف فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، أمس الجمعة، عن وجود تقارير تفيد بوفاة طفلين على الأقل؛ بسبب موجة الحر خلال الأيام الماضية في قطاع غزة، وفقا لـ "القاهرة الإخبارية".



وقال "لازاريني"، إن غزة مرت خلال الأيام الماضية بموجة حر غير عادية، فاقمت الظروف المعيشية غير الإنسانية، بحسب وسائل إعلام فلسطينية.

ويُواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، عدوانه على قطاع غزة، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان المُستمر للاحتلال على غزة، إلى استشهاد 34 ألفًا و356 شهيدًا، وإصابة 77 ألفًا و368 شخصًا، إلى جانب نزوح نحو 1.7 مليون شخص من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.