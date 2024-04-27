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السبت 27 أبريل 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الرئيس العراقي يدين استهداف حقل للغاز في إقليم كردستان

الرئيس العراقي
الرئيس العراقي

 

أدان الرئيس العراقي عبداللطيف جمال رشيد، أمس الجمعة، القصف الذي استهدف حقلًا للغاز في السليمانية شرق إقليم كردستان، فيما طالب بكشف ملابساته ومحاسبة الجناة، وفقا لـ «القاهرة الإخبارية».

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وقال "رشيد" في تدوينه على منصة "إكس": "نُدين ونستنكر بشدة القصف الذي استهدف حقل "خور مور" للغاز في مدينة السليمانية، والذي أسفر عن سقوط شهداء وجرحى وانقطاع الطاقة الكهربائية".

وأضاف أن مثل هذه الأعمال الإجرامية تُمثل تعديًا على المصالح العامة للدولة والمواطنين وتُهدد أمن البلد واستقراره.

وتابع: "على الأجهزة الأمنية إجراء تحقيق عاجل بالحادث، وكشف ملابساته ومحاسبة الجناة واتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة لمنع تكراره، الرحمة للشهداء والشفاء العاجل للجرحى".

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