هيئة الأركان الأوكرانية: تسجيل ٧٩ اشتباكًا مع الجيش الروسي

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، امس الجمعة، عن تسجيل 79 اشتباكًا قتاليًا في ساحة المعركة مع الجيش الروسي خلال 24 ساعة الماضية.

وذكرت الهيئة في بيان صحفي، نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية الرسمية، أن الجيش الروسي نفذ هجومًا صاروخيًا واحدًا و67 غارة جوية وأطلق ما يقرب من 54 هجومًا بالمدفعية على مواقع القوات الأوكرانية والمناطق المأهولة بالسكان، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف القوات الأوكرانية والسكان المدنيين، بجانب تعرض عدد من المباني السكنية وغيرها من مرافق البنية التحتية المدنية للتدمير أو الضرر.

وأضاف البيان: "يواصل الجنود الأوكرانيون، في الوقت نفسه، إلحاق الخسائر بقوات الجيش الروسي ومعداتهم، مما أدى إلى استنزافه على طول خط المواجهة بأكمله. وعلى مدار يوم أمس، ضربت القوات الجوية الأوكرانية 11 منطقة تجمع لأفراد الجيش الروسي، كما أصابت قوات الدفاع الجوي الأوكرانية مجموعتين من القوة البشرية للروس ومحطة رادار واحدة وثلاثة أنظمة دفاع جوي ومحطة حرب إلكترونية واحدة ومستودع لوجستي".

وفي سياق متصل، أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم دنيبروبتروفسك الأوكراني سيرهي ليساك، اليوم /الجمعة/، أن الجيش الروسي هاجم منطقة نيكوبول التابعة للإقليم ما يقرب من 20 مرة في يوم واحد، مما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة.

وصرح ليساك، وحسبما نقلت عنه وكالة أنباء "يوكرين فورم": "الجيش الروسي هاجم منطقة نيكوبول في إقليم دنيبروبتروفسك ما يقرب من 20 مرة نهار اليوم باستخدام طائرات انتحارية بدون طيار من مختلف الأنواع والمدفعية. وتأثرت مناطق نيكوبول ومرهانيتس وميروف بالهجمات".

وأشار المسئول الأوكراني إلى إصابة صبي ورجل وفتاة تبلغ من العمر 18 عاما، كما لحقت الأضرار بمبانٍ متعددة الطوابق و12 منزلا لمواطنين.