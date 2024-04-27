المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية: حياة كريمة طورت 450 ألف قرية

أصدر المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، تقريرًا، عن أهمية الريف المصري لدي أجهزة الدولة، مؤكدًا بأنه الريف يحظي باهتمام كبير من قبل الدولة المصرية.

حياة كريمة طوق نجاة

قال المركز المصري، في تقريره، أن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، حققت طفرة حضارية فى القري المهمشة والمحافظات الحدودية.

واستعرض المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، في تقريره، هدف حياة كريمة، بتطوير 450 ألف قرية مصرية، بما يمثل 80% من قري مصر، بتكلفة إجمالية 800 مليار جنيه مصري، وتكمن أهميتها فى الدور الفعال الذى تقوم به أرض الواقع والأثر الملموس الذى تمكنت من تحقيقه، لذلك يعد مشروع قومي ضخم.

نجحت المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، من توفير الخدمات الأساسية في العديد من القرى، بعد أن كانت محرومة منها، مثل:" الصرف الصحي، المياه النظيفة، الكهرباء، الطرق، الغاز الطبيعي"، بهدف تحسين الظروف المعيشية والحياة اليومية للمواطنين.

وأفاد المركز المصري، في تقريره، أن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، إقامة مشروعات تنموية وتجارية وصناعية، توفير فرص عمل للشباب، ولم تغفل أهمية الخدمات الصحية والتعليمية، فشهدت قري حياة كريمة بناء وتطوير المستشفيات والمدارس، مع توفير كوادر طبية وتعليمية مؤهلة، لضمان حصول الأهالي علي رعاية صحية وتعليمية جيدة.

في الخطوات التالية نستعرض خدمات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” بالإرقام وفقًا للمركز المصري للفكر والدراسات:-

توفير فرص عمل لأكثر من 100 ألف شاب.

إنشاء وتطوير 570 مستشفي ووحدة صحية.

إنشاء وتطوير قرابة الـ2.700 مدرسة.

ربط أكثر من 3 ملايين منزل بالكهرباء.

توفير مياه الشرب النظيفة لأكثر من 8 مليون مواطن.

توفير خدمة الصرف الصحي لأكثر من 10 مليون مواطن.

8 ملايين مواطن استفادوا من خدمة الكهرباء.

السيسي: الحق فى حياة كريمة

وجه الرئيس السيسي، حديثه للشعب المصري، قائلًأ: “شعب مصر العظيم أيها الشعب الأبى الكريم، أن تشييد وتدعيم أسس الجمهورية الجديدة يشهد نمواً وتطورا كل يوم بما تصنعه أيدينا من عمل وجهد وبما نمتلكه من إصرار على أن لمصر الحق فى الحلم ولشعبها الحق فى الحياة الكريمة ولأمتها الحق فى المكانة العظيمة بين الأمم”.

وتابع “السيسي” خلال كلمته أمام البرلمان، اليوم الثلاثاء: “إننى أعاهد الله وأعاهدكم بأن أظل مخلصا فى عملى لا ترى عينى سوى مصالحكم ومصلحة هذا الوطن متسلحا بعزيمتكم وبأصلكم الطيب ومحافظا على العهد والوعد لمصر الحبـيـبة، وشعبها العـزيــز وقبل كل شئ لله سبحانه وتعالي”.

واختتم الرئيس كلمته بقوله تعالي: “رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين”

وكان الرئيس قد كشف عن ملامح ومستهدفات العمل الوطنى خلال المرحلة المقبلة، قائلًا: "على صعيد علاقات مصر الخارجية أولوية حماية وصون أمن مصر القومى. فى محيط إقليمى ودولى مضطرب ومواصلة العمل على تعزيز العلاقات المتوازنة مع جميع الأطراف فى عالم جديد تتشكل ملامحه وتقوم فيه مصر بدور لا غنى عنه لترسيخ الاستقرار، والأمن، والسلام والتنمية.

وأضاف: “على الصعيد السياسى استكمال وتعميق الحوار الوطنى خلال المرحلة المقبلة.. وتنفيذ التوصيات التى يتم التوافق عليها وعلى مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها فى إطار تعزيز دعائم المشاركة السياسية والديمقراطية خاصة للشباب”.

وتابع: “ ثالثًا - تبنى استراتيجيات تعظم من قدرات وموارد مصر الاقتصادية وتعزز من صلابة ومرونة الاقتصاد المصرى فى مواجهة الأزمات مع تحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام ومتوازن وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسى فى قيادة التنمية والتركيز على قطاعات الزراعة، والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة، وزيادة مساهمتها فـى الناتـج المحلـى الإجمالـى تدريجيـا وكذلك زيادة مساحة الرقعة الزراعية والإنتاجية للمساهمة فى تحقيق الأمن الغذائى لمصر وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لتوفير الملايين من فرص العمل المستدامة مع إعطاء الأولوية لبرامج التصنيع المحلى لزيادة الصادرات ومتحصلات مصر من النقد الأجنبى”.

وواصل: "رابعا - تبنى إصلاح مؤسسى شامل يهدف إلى ضمان الانضباط المالى وتحقيق الحوكمة السليمة من خلال ترشيد الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات العامة والتحرك باتجاه مسارات أكثر استدامة للدين العام وكذلك تحويل مصر لمركز إقليمى للنقل وتجارة الترانزيت والطاقة الجديدة والمتجددة، والهيدروجين الأخضر ومشتقاته إلى جانب تعظيم الدور الاقتصادى لقناة السويس.

وأردف: “خامسا - تعظيم الاستفادة من ثروات مصر البشرية من خلال زيادة جودة التعليم لأبنائنا وكذا مواصلة تفعيل البرامج والـمبادرات، الرامية إلى الارتقاء بالصحة العامة للمواطنين واستكمال مراحل مشروع التأمين الصحى الشامل”.

واستكمل: "سادسا - دعم شبكات الأمان الاجتماعى وزيادة نسبة الإنفاق على الحماية الاجتماعية وزيادة مخصصات برنامج الدعم النقدى "تكافل وكرامة" وكذلك إنجاز كامل لمراحل مبادرة حياة كريمة التى تعد أكبر المبادرات التنموية فى تاريخ مصر بما سيحقق تحسنا هائلا فى مستوى معيشة المواطنين فى القرى المستهدفة".

واختتم الرئيس ملامح ومستهدفات العمل الوطنى خلال الفترة المقبلة، قائلًا: "نعمل على الاستمرار فى تنفيذ المخطط الاستراتيجى للتنمية العمرانية واستكمال إنشاء المدن الجديدة من الجيل الرابع، ومع تطوير المناطق الكبرى غير المخططة واستكمال برنامج سكن لكل المصريين الذى يستهدف بالأساس الشباب والأسر محدودة الدخل.