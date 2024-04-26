جامعة الزقازيق تستعد لقافلة قرية نبتيت ضمن «حياة كريمة»

تابعت الدكتورة جيهان يسري، نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، تجهيزات القافلة الطبية البيطرية التنموية الشاملة والتى تتوجه صباح غداً السبت الموافق ٢٠٢٤/٤/٢٧ لقرية نبتيت مركز مشتول السوق بالشرقية.

وذلك تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي رئيس الجامعة، وضمن خطة قطاع البيئة لقرى ومراكز محافظة الشرقية الأكثر احتياجاً، وتنفيذاً لمبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" لتطوير وتنمية الريف المصري وتحسين الحياة المعيشية للمواطنين، وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

ويشارك فريق من صندوق مكافحة وعلاج الادمان بالجامعة فى التوعية حول أخطار الإدمان وطرق المواجهة والعلاج.

وتشتمل القافلة أيضاً على تخصصات طبية هى: (الباطنة والمتوطنة والقلب والصدر والعظام والروماتيزم والأطفال والرمد والجلدية والأنف والأذن).

وفي سياق متصل، استقبل الدكتور خالد الدرندلي، رئيس جامعة الزقازيق، وفد هيئة فولبرايت وذلك لبحث المنح التى تقدمها الهيئة لذوي الهمم من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب والعاملين بالجامعة.

جاء ذلك بحضور الدكتور إيهاب الببلاوى نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور هلال عفيفى الأمين العام للجامعة عميد كلية التجارة، والدكتور ماجى نصيف المدير التنفيذي لهيئة فولبرايت مصر، ورانيا راشد مدير البرامج بالهيئة، والدكتورة إبراهيم عمارة مستشار الهيئة لشئون الدمج، وإيمان سامى مندوب وزارة التعليم العالى، وكل من: نهى صلاح ومى عياد مسئولي برامج أول بالهيئة، ولفيف من فريق هيئة فولبرايت، والدكتور أحمد عسكورة مدير مركز إدارة المشروعات والابتكار وريادة الأعمال.

فى بداية اللقاء رحب رئيس الجامعة بوفد هيئة فولبرايت، مثمناً الجهود التى تقدمها الهيئة لدعم العملية التعليمية والأكاديمية بمختلف المراحل والتخصصات وبشكل خاص لذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدا دور الجامعة فى تقديم الدعم لهؤلاء الطلاب عبر تقييم مهاراتهم وإمكاناتهم العملية والمعرفية وبالتالى وضعهم فى التخصصات الملائمة لها بما يساعدهم على الابتكار والإبداع، موضحاً كذلك دور الجامعة فى تقديم الدعم النفسى لهم.

وخلال اللقاء، استعرضت الدكتور ماجى نصيف جهود هيئة فولبرايت فى تقديم أوجه الدعم المختلفة لأعضاء هيئة التدريس من ذوي الاحتياجات الخاصة، والتى تمثلت فى تقديم MBA for University Manage والتى تستهدف تقديم دورات للقيادات الجامعية فى مجالات أخرى غير مجالاتهم الأساسية بما يجعلهم على دراية أوسع بمختلف المجالات وينمي مهاراتهم وقدراتهم العلمية.

بالإضافة إلى ما تقدمه الهيئة من مجالات متنوعة ومنح دراسية لمساعدة الطلاب ذوي الإعاقة لابتكار برامج جديدة، كما استعرضت التعريف بالمنح التي تقدمها الهيئة وكيفية التقديم لها، مؤكدةً دور جامعة الزقازيق فى الإهتمام الملحوظ بذوي الاحتياجات الخاصة فى العديد من المجالات كالتعليم ودمج المقررات الدراسية والبرامج المخصصة لذوى الإعاقة والتى تعد مثالاً يحتذى به لباقي الجامعات المصرية.