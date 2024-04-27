ميلان يواجه يوفنتوس للحفاظ على وصافة الدوري الإيطالي الليلة

يستضيف ملعب أليانز في مدينة تورينو مباراة قوية تجمع يوفنتوس مع ميلان ضمن مباريات الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.



و يحتل ميلان المركز الثاني حاليا برصيد 69 نقطة بفارق 5 نقاط عن يوفنتوس الثالث، ما يعني أن فوزه في تورينو سيضمن له الوصافة بنسبة كبيرة.



وكانت الجولة الماضية قد شهدت تتويج إنتر ميلان بلقب الدوري قبل 5 جولات من نهاية البطولة بعد فوزه على ميلان بهدفين مقابل هدف، ليرفع رصيده إلى 86 نقطة.



ويسعى ميلان لتعويض خسارته أمام بطل الدوري، والتمسك بحظوظه في الفوز على يوفنتوس من أجل الاحتفاظ بموقعه كوصيف.



و يأمل يوفنتوس المنافسة على المركز الثاني متطلعا للعودة لطريق الانتصارات بعد خسارته أمام لاتيسو في نصف نهائي كأس إيطاليا ومن قبلها التعادل بهدفين لمثلهما أمام كالياري في الدوري.



وتشهد نفس الجولة العديد من المباريات القوية غداً الأحد، و أبرزها مواجهة نابولي مع ضيفه روما، وبولونيا مع أودينيزي، وأتالانتا مع إمبولي.

