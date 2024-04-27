موعد مباراة ريال مدريد القادمة بعد الفوز على سوسيداد في الدوري

حقق نادي ريال مدريد بقيادة المدرب الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي فوزا صعبا ومهما ضد ريال سوسيداد بنتيجة 1-0، ضمن الجولة الثالثة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الإسباني.

موعد مباراة ريال مدريد المقبلة في الدوري الإسباني

سيواجه ريال مدريد نظيره قاديش، مساء يوم السبت الموافق 4 مايو على ملعبه سانتياجو برنابيو في الجولة 34 من الدوري الإسباني.

وسيتم إذاعة المباراة تليفزيونيا، عبر قنوات "بي أن سبورتس" في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بكونها الناقل الحصري لحقوق مباريات الدوري الإسباني، في الخليج العربي أيضا.





وكان ريال مدريد قد انتصر يوم الأحد الماضي على غريمه التقليدي برشلونة بنتيجة (3-2)، واقترب من حسم لقب الدوري الإسباني "الليجا"، باتساع الفارق بينهما لـ11 نقطة.

وتأتي تلك المواجهة، قبل أن يرحل ريال مدريد يوم الثلاثاء المقبل الموافق الـ 30 من إبريل الجاري، لمواجهة بايرن ميونخ الألماني على ملعب أليانز أرينا، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.



وسبق أن حقق ريال مدريد الفوز على ريال سوسييداد بهدفين لواحد، في لقاء المرحلة الأولى الذي جمع الفريقين على ملعب سانتياجو برنابيو.



