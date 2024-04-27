دينا فؤاد: دوري في مسلسل جمال الحريم تعب أعصابي (فيديو)

علقت الفنانة دينا فؤاد على دورها في مسلسل “جمال الحريم” ، قائلة: "دوري في جمال الحريم تعب أعصابي .. والمخرجة قعدتلي على الأرض وقالت يا قاتل يا مقتول".

وقالت دينا فؤاد خلال حوارها ببرنامج "كل يوم" الذي يقدمه الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، على قناة "ON" مساء الجمعة، عن على دورها في مسلسل الاختيار: "كنت مغلولة من داخلي حينما كنت أصور المسلسل بسبب الأعمال الإرهابية الدنيئة.

وأضافت دينا فؤاد أنها سعيدة بدورها في مسلسل "الاختيار"، معقبة: "تكريم الرئيس السيسي لي من أهم لحظات حياتي ".

نفسي ألعب دور فتاة خرساء

وعن الأدوار التى تتمنى تجسيدها خلال الفترة المقبلة قالت :"نفسي ألعب دور فتاة خرساء، وقعدت أعيط جنب مدير التصوير أثناء مشهد القبض على حنان بالملاية".

وكانت النجمة دينا فؤاد قد حققت نجاحا كبيرا بمسلسل حق عرب والذى عرض رمضان الماضى، وتصدرت تريند موقع "إكس" تويتر سابقا، مرتين، واحتل هاشتاج "#دينا فؤاد" المركز الأول في قائمة الأكثر تداولا، وذلك عقب عرض أحداث الحلقة 17 من مسلسل "حق عرب"، كما سبق وتصدرت الترند عقب عرض الحلقة 15 من المسلسل، بهشتاج "#حنان مظلومة حق عرب"، واحدثت جدلا كبيرا على منصات التواصل الاجتماعي، واستطاعت دينا فؤاد أن تتفوق على نفسها بأداء مميز، وأكدت على نجوميتها المطلقة وأنها فنانة موهوبة تمتلك مقومات النجومية.