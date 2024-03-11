أمير كرارة: مشهد استشهاد العقيد منسي في "الاختيار" تعبني نفسيًا وجسديًا

كشف الفنان أمير كرارة، عن أكثر المشاهد الذي تعبته نفسيا خلال مسيرته الفنية، وقال “ كرارة” خلال تصريحاته ببرنامج “حبر سري”، المذاع عبر فضائية “ القاهرة والناس”، اليوم الإثنين، إن مشهد استشهاد شخصية العقيد "أحمد المنسي" في الحلقة.



الـ28 من مسلسل "الاختيار" لن ينساها أبدًا وتعب في أداءه بشكل كبير وتأثر به بعد الانتهاء من تصويره نفسيًا وجسديًا.

وأشار إلى أن تصوير هذا المشهد كان صعبًا جدًا؛ لأنه كان يوجد في تصوير هذا المشهد الأشخاص الحقيقيين الذين تواجدوا في العملية الحقيقية نفسها.

وتابع كرارة أنه كان هناك شخصين من الذي عاصروا هذا الأحداث مع الشهيد البطل احمد المنسي، لافتا إلىأنهم شرحوا له كافة التفاصيل قبل البدء في التصوير.

وواصل كرارة "حسيت أما أولاده هيتفرجوا على المشهد ده ممكن يحسوا بايه.. المشهد هيكون صعب عليهم وتعبت نفسيا وجسديا من تصوير هذا المشهد".

اللجان الإلكترونية على منصات السوشيال

وأكد النجم أمير كرارة، أن اللجان الإلكترونية على منصات السوشيال ميديها لها تأثير على كثير من المسلسلات التي تعرض على شاشات التليفزيون، موضحا أن المسلسل الجيد بمحتواه وأحداثه هو الذي سيفرض نفسه في الموسم الرمضاني.

وأشار "كرارة"، إلى أن المسلسل الجيد لا يختلف عليه اثنين، ولكن المسلسل السيء مهما كان دعم من اللجان الإلكترونية لن يحقق أي نجاح، مؤكدًا أن الشارع والجمهور في الشارع هو الأهم بالنسبة له.

وتابع: "هناك أكثر من موقع على الانترنت تعمل على تشويه أعمالي الفنية بشكل مستمر، وتأثير السوشيال ميديا كبير ولكن رأي الجمهور في النهاية هو من يهمني في المقام الأول وهو الحكم في الأعمال المعروضة".