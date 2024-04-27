عمر مرموش على رأس تشكيل آينتراخت المتوقع أمام البايرن

شهد الموسم الحالي 2023/2024، تقديم الدولي المصري عمر مرموش مستويات كبيرة مع فريقه آينتراخت فرانكفورت، مما جعله أحد أفضل اللاعبين في الفريق الألماني.



ويلتقي آينتراخت فرانكفورت بنظيره بايرن ميونخ، ضمن منافسات الدوري الألماني لهذا الموسم، والتي يشهدها ملعب إليانز آرينا معقل العملاق البفاري.

تشكيل آينتراخت فرانكفورت المتوقع أمام آينتراخت فرانكفورت

حراسة المرمى: فخ.

خط الدفاع: توتا، كوخ، باشو.

خط الوسط: إيبيمبي، جوتزه سخيري، ماكس.

خط الهجوم: مرموش، كناوف، ايكيتيكي.



بايرن ميونخ وآينتراخت فرانكفورت.. الموعد والقنوات الناقلة

يطلق حكم مواجهة بايرن ميونخ وآينتراخت فرانكفورت صافرته في تمام الرابعة والنصف من مساء اليوم، في المواجهة التي يشهدها ملعب إليانز آرينا معقل العملاق البفاري.

بينما تُذاع مواجهة بايرن ميونخ وآينتراخت فرانكفورت عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية.