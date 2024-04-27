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السبت 27 أبريل 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

موعد مباراة بايرن ميونخ وآينتراخت فرانكفورت

بايرن ميونخ
بايرن ميونخ

ينتظر عشاق الدوري الألماني مواجهة قوية تجمع بايرن ميونخ بنظيره آينتراخت فرانكفورت، ضمن منافسات الدوري الألماني لهذا الموسم 2023/2024.

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موعد الإجتماع الفنى لمباراة الزمالك ودريمز الغانى


وكان باير ليفركوزن قد نجح في تحقيق لقب الدوري الألماني لهذا الموسم، وذلك للمرة الأولى في تاريخه تحت قيادة المدرب الإسباني تشابي ألونسو.
ويرغب بايرن ميونخ تحت قيادة المدرب توماس توخيل في تحقيق الفوز على آينتراخت فرانكفورت، في المواجهة التي لا تعد لها أهمية كبيرة.

موعد مباراة بايرن ميونخ وآينتراخت فرانكفورت

تنطلق مواجهة بايرن ميونخ أمام نظيره آينتراخت فرانكفورت في تمام الرابعة والنصف من مساء اليوم، في المواجهة التي يشهدها ملعب إليانز آرينا معقل العملاق البفاري.

القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ و آينتراخت فرانكفورت

تُنقل مباراة بايرن ميونخ وآينتراخت فرانكفورت عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية.

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