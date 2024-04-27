ملتقى الجالية المصرية الثالث في الرياض برعاية السفير طارق المليجي

أقامت الجاليه المصريه بالمملكه الملتقى الثالث لها برعايه امانه الرياض وسط حشد هائل من المصريين بالرياض من المصريين والسعوديين الذين استقبلوا الحدث بروح الفرح والاخوة.



شارك في الحدث اكثر من 50 شركه ومؤسسه من شركات الطيران والتامين والبنوك وأصحاب المشاريع الترفيهيه وشاركت ايضا وزارة العمل والصحه السعوديه.



الحدث تم برعايه امارة الرياض

وبجهد مشكور من راعي المصريين بالسعوديه السفير طارق المليجي الذي وجّهت له الجاليه بالرياض اسمي ايات الشكر لاهتمامك بامر الجاليه وتفكيرة الدائم في رعايتهم وإسعادهم

وافتتح الملتقي السفير احمد فاروق السفير المصري بالرياض.

وفي تصريحات له قال السفير طارق المليجي القنصل المصري العام في الرياض، إن ملتقى "الجالية المصرية الثالث بالرياض" يقام في منتزه الأمير عبدالعزيز بن محمد بن عياف بالرياض لمدة يومين موضحا أن الدعوة عامة والدخول مجانا للشعب السعودي الشقيق وأبناء الجالية المصرية بالمملكة لحضور فعاليات وأنشطة ملتقى الجالية المصرية في الرياض .

وشدد المليجي علي أن الفعالية تأكيد ترابط الدولتين والشعبين على كافة المستويات وتعزيز العلاقات الشعبية والثقافية بينهما .

وأوضح المليجي أن هذا الملتقى قد عقد لأول مرة في الرياض في ديسمبر ٢٠٢٣ والمرة الثانية في المنطقة الشرقية في فبراير ٢٠٢٤ مضيفا : نأمل في عقده في مناطق أخرى تابعة لدائرة اختصاص القنصلية كالقصيم وحائل والجوف خلال الفترة المقبلة.





وصرح علي عويس، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين في الخارج بالسعوديه، بان الجاليه أعربت عن كامل سعادتها بما تقدمه القنصليه المصريه بالرياض لخدمه أبنائها بالرياض وان هذا ليس بجديد علي الجهود المخلصه من القنصليه والسفارة المصريه بالرياض.

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